Gözünü şimdi de o dikti! Güneş’e yerli Rover CHERI: Ay’dan sonra tam kapasiteyle 'Güneş'e odaklandılar

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Çin Uzay Ajansı ile gerçekleştirilen teknik doğrulama toplantılarının olumlu geçtiğini belirterek, 'CHERI' projesinin Ay'daki zorlu şartlarda görev yapmaya hazırlandığını ifade etti. Yeni projeler kapsamında, Güneş'e gönderilecek bir misyon için ODTÜ olarak başvuruda bulunacaklarını da ilk kez bu fuarda açıkladı. Üniversitenin uzay alanındaki bu iddialı hedeflerinin yanı sıra, yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi geleceğin bilim dallarında da önemli çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi. Fuar kapsamında ODTÜ TEKNOKENT'in de önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Yozgatlıgil, teknokent bünyesindeki girişimcilerin savunma sanayiine yönelik projelerini sergilediğini söyledi. ODTÜ TEKNOKENT'in NATO'nun inovasyon fonu DIANA hızlandırma programının dünyadaki sayılı partnerlerinden biri olduğunu ve uluslararası alanda hızlandırma programına alınan yeni girişimlerin burada temsil edildiğini belirtti. Ayrıca, ODTÜ TEKNOKENT'te savunma sanayi ile ilgili 100'ün üzerinde firmanın temsil edildiğini ve üniversitenin bu alana katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.