Gözünü şimdi de o dikti! Güneş’e yerli Rover CHERI: Ay’dan sonra tam kapasiteyle 'Güneş'e odaklandılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ay'a gidecek 'CHERI' araçları Güneş'e de gözünü dikti. ODTÜ'nün Rektörü Yozgatlıgil, Ay misyonunun ardından Güneş için de projelere başlayacaklarını açıkladılar...

ODTÜ'nün Ay'a gidecek 'CHERI' araçları Güneş'e de gözünü dikti. Rektör Yozgatlıgil, Ay misyonunun ardından Güneş'e yönelik bir proje için başvuracaklarını ve geleceğin teknolojilerine odaklandıklarını duyurdu.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ), yerli imkanlarla geliştirdiği 'CHERI' adlı iki adet mikro keşif aracını (rover) ve bünyesindeki girişimcileri SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda sergiledi. ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, fuarda yaptığı açıklamada, Ay misyonunun ardından bir sonraki hedefin Güneş olacağını duyurarak, üniversitenin yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi alanlarda geleceğin mühendisliğini tasarladığını ve yetiştirdiğini vurguladı.

Yüzde 80 oranında yerliliğe sahip olan 'CHERI' keşif araçları, Ay'ın güney kutbundaki zorlu yüzey koşullarında görev yapacak şekilde tasarlandı. Yapay zeka desteği sayesinde bu araçlar, yüzeyin üç boyutlu haritasını çıkarabilecek ve birbirleriyle etkileşimli bir şekilde bilimsel veri toplayabilecek. 2029 yılında Çin Uzay Ajansı aracılığıyla Ay'a gönderilmesi planlanan 'CHERI' projesi, otonom rota belirleme ve üç boyutlu haritalandırma yeteneklerine sahip.

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, Çin Uzay Ajansı ile gerçekleştirilen teknik doğrulama toplantılarının olumlu geçtiğini belirterek, 'CHERI' projesinin Ay'daki zorlu şartlarda görev yapmaya hazırlandığını ifade etti. Yeni projeler kapsamında, Güneş'e gönderilecek bir misyon için ODTÜ olarak başvuruda bulunacaklarını da ilk kez bu fuarda açıkladı. Üniversitenin uzay alanındaki bu iddialı hedeflerinin yanı sıra, yapay zeka ve kuantum teknolojileri gibi geleceğin bilim dallarında da önemli çalışmalar yürüttüğünü sözlerine ekledi. Fuar kapsamında ODTÜ TEKNOKENT'in de önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Yozgatlıgil, teknokent bünyesindeki girişimcilerin savunma sanayiine yönelik projelerini sergilediğini söyledi. ODTÜ TEKNOKENT'in NATO'nun inovasyon fonu DIANA hızlandırma programının dünyadaki sayılı partnerlerinden biri olduğunu ve uluslararası alanda hızlandırma programına alınan yeni girişimlerin burada temsil edildiğini belirtti. Ayrıca, ODTÜ TEKNOKENT'te savunma sanayi ile ilgili 100'ün üzerinde firmanın temsil edildiğini ve üniversitenin bu alana katkı sağlamaya devam ettiğini vurguladı.

