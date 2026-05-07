Dijital Birlik Platformu’ndan akit’e ziyaret

Bununla birlikte yerli ve milli sosyal medya platformlarının geliştirilmesini sonuna kadar destekliyoruz. Gelişen teknoloji çağında Türkiye’nin yalnızca kullanıcı konumunda kalmaması, kendi dijital ekosistemini oluşturarak dünyada söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Nasıl savunma sanayiinde önemli atılımlar gerçekleştirildiyse, dijital iletişim ve sosyal medya alanında da aynı başarının yakalanması mümkündür. Biz doğrudan, hakikatten ve adaletten yanayız. Hiç kimsenin ülkemizi karalamasına, algı operasyonlarıyla hedef almasına müsaade etmeyiz. Türkiye’nin dijital alandaki gücünü artırmak, yerli teknolojilerin önünü açmak ve milli duruşunu küresel ölçekte daha görünür kılmak için canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki güçlü bir Türkiye, güçlü bir dijital altyapıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.