Dijital Birlik Platformu’ndan akit’e ziyaret
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

TAYFUN TAŞ/İSTANBUL İnananların yüz akı, mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, önemli isimleri ağırlamayı sürdürüyor.

#1
Bu kapsamda sosyal medya platformlarında yerli ve milli duyarlılıklarıyla ön planda olan Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, Başkan Yardımcısı Mehmet Çakır, Genel Koordinatör Esra Aydın ve Sosyal Medya Koordinatörü Ayşegül Hayırlı, Akit Medya Grubu’nu ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanımız Nuri Karahasanoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, medya dünyasındaki güncel gelişmeler, dijital dönüşüm süreçleri ve sosyal medya alanındaki çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, dijital mecralarda yürütülen projeler, sosyal medya stratejileri ve iletişim alanındaki yeni yaklaşımlar üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

#2
Ziyarette, medya ve dijital platformlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmeler de yapıldı.

#3
Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan Dijital Birlik Platformu Başkanı Emrah Cebiroğlu, dijital alanda verilen mücadelenin önemine dikkat çekerek, “Her ne kadar bugün kullanılan sosyal medya platformlarının büyük bölümü yerli ve milli altyapılara sahip olmasa da bizler, mevcut mecralarda ülkemizin haklı duruşunu en güçlü şekilde savunmak için var gücümüzle çalışıyoruz.

#4
Bununla birlikte yerli ve milli sosyal medya platformlarının geliştirilmesini sonuna kadar destekliyoruz. Gelişen teknoloji çağında Türkiye’nin yalnızca kullanıcı konumunda kalmaması, kendi dijital ekosistemini oluşturarak dünyada söz sahibi olması gerektiğine inanıyoruz. Nasıl savunma sanayiinde önemli atılımlar gerçekleştirildiyse, dijital iletişim ve sosyal medya alanında da aynı başarının yakalanması mümkündür. Biz doğrudan, hakikatten ve adaletten yanayız. Hiç kimsenin ülkemizi karalamasına, algı operasyonlarıyla hedef almasına müsaade etmeyiz. Türkiye’nin dijital alandaki gücünü artırmak, yerli teknolojilerin önünü açmak ve milli duruşunu küresel ölçekte daha görünür kılmak için canla başla mücadelemizi sürdüreceğiz. İnanıyoruz ki güçlü bir Türkiye, güçlü bir dijital altyapıyla mümkündür” ifadelerini kullandı.

