ASELSAN 3 farklı varyasyonu ilk kez tanıttı: FULMAR 500A AESA ve TOLUN sahnede

TEK RADAR, ÇOKLU HAKİMİYET FULMAR 500A Radarı, AKINCI ve AKSUNGUR İHA platformları başta olmak üzere, insansız hava araçlarına ve insanlı karakol uçaklarına entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. FULMAR, tek bir sistemle çoklu görev icrasını mümkün kılan yapısıyla dikkati çekiyor. ASELSAN'dan ürünlerle ilgili verilen bilgiye göre, FULMAR, su üstünde insansız deniz aracı ve mayınların yanı sıra su üstü, kara ve hava hedeflerini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilme kabiliyetiyle sahada bütünsel bir gözetleme yeteneği sunuyor. Sistem, hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek menzillerde çoklu hedef tespit ve takibi sağlıyor. Hareketli kara hedeflerini anlık olarak belirleyebilen FULMAR, SAR görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü yeryüzü haritaları oluşturabiliyor. Bulut altı görüntüleme kabiliyetine sahip FULMAR, farklı görevleri tek platformda birleştirerek operasyonel yükü azaltıyor, etkinliği artırıyor. FULMAR, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) mimarisi sayesinde yüksek tarama hızı, çoklu hedef takibi ve düşük tepki süresiyle öne çıkıyor. Bu teknoloji, sahada anlık veri akışı sağlayarak karar vericilere zamanında ve güvenilir bilgi sunuyor. Sistemin hava platformlarına kazandıracağı yüksek durumsal farkındalık ile sahada önemli bir güç çarpanı olması hedefleniyor.