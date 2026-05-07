ASELSAN 3 farklı varyasyonu ilk kez tanıttı: FULMAR 500A AESA ve TOLUN sahnede

“ÜLKEMİZE BÜYÜK GÜÇ KATIYOR” Bayraktar da Türkiye'nin en değerli şirketi ASELSAN'ın yeni teknolojilerini görmenin gurur verici olduğunu belirtti. Bayraktar, "Bugün BAYKAR dünyanın en büyük SİHA ihracatçısıysa burada ASELSAN'ın çok büyük katkıları var. Ülkemize çok önemli güç katıyor. ASELFLIR 600 dünyanın en gelişmiş kamera sistemi, FULMAR aynı şekilde. Bu teknolojiler ülkemize çok büyük güç katıyor." diye konuştu. “TÜRKİYE’Yİ FARKLI LİGE TAŞIYACAK” Akyol da Türkiye'nin SİHA'larda yeni bir lige çıktığını belirterek, "Türkiye'yi marka değerine taşıyan gurur kaynağı ürünlerimiz var. Biz de böylesine büyük bir yolculuğun parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Burada gördüğünüz ürünler yeni anlayışın bize kazandırdığı çok hızlı tasarım yapma kültürünün çıktıları olarak karşımızda. ASELSAN, sensörlerle mühimmatların gücünü birleştiriyor. Bu ürünlerle Türk SİHA'ları bugüne kadar olduğu kabiliyetin iki katı kadar lazerle işaretleme kabiliyetine kavuşuyor. Bu teknolojiler, Türk SİHA'larını dünyada farklı bir lige taşıyacak. Biz bir takım olarak çalışıyoruz." dedi.