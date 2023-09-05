2023-09-05 11:35:19 Gözleri yerinden çıkaran hastalığa dikkat! Uzmanı uyardı: Bu belirtiler varsa...
Vücut üzerinde metabolizma hızının ayarlanması, enerji üretiminin sağlanması, vücut ısısının düzenlenmesi gibi birçok göreve sahip olan tiroit hormonlarının bozulması, vücudun işleyişinde geniş çapta olumsuz etki ediyor. Graves hastalığına bağlı gelişen zehirli guatr hastalığı, gözde irileşme ve dışarı çıkma, bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtilere neden oluyor. İşte detaylar...