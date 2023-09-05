Gözleri yerinden çıkaran hastalığa dikkat! Uzmanı uyardı: Bu belirtiler varsa...

Zehirli guatrın belirtilerine dikkat çeken Dr. Esra Tutal, şöyle konuştu: "Zehirli guatrda nedene göre değişmekle beraber çarpıntı, sinirlilik, kolay yorulma, ishal, aşırı terleme, sıcağa tahammülsüzlük, normal yemeye rağmen kilo kaybı gibi şikayetler görülebilir. Bazı hastalarda gözde irileşme ve dışarı çıkma gibi göz kaslarının etkilenmesine bağlı bazı belirtiler, bacak derisinde kızarıklık ve deride kalınlaşma gibi belirtiler de olur."