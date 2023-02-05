Gözler kar yağışında! Rekoltenin yakalanması için kar bekleniyor

Ovanın beklediği ilk kar yağışının geçen yıla oranla gecikmeli düştüğünü aktaran Burak Kırkgöz, “Aylardır beklediğimiz kar yağışını ilk defa geçtiğimiz hafta alabildik. Konya bölgesi kapalı bir havza olduğu için kar yağışları bizim için çok ciddi önemli. Yaklaşık 4 aydır herhangi bir yağış almamıştık. Bu yağışlar özellikle kıraç alanlardaki ekinlerimize çok faydalı oldu. Sulu alanlardaki tabii ufak tefek susamalar vardı. Çiftçilerimiz bazı bölgelerde normalde bu aylarda, hiç sulama yapmazken bu dönemlerde sulama yapmaya başlamışlardı. Ekinler susadığı için hem sulu alanlar hem de kıraç alanlarda kar yağışının ciddi faydası var. Şu anki yağan kar yağışının ortalama merkez bölgesinde 10-15 santim civarında ve yüksek yerlerde de 60 santimlere çıkan kar yağışları aldık bu dönemde. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de kar yağışları bekleniyor. Şu an meteorolojinin verdiği raporlara göre, önümüzdeki hafta içerisinde ve ondan sonraki hafta içerisinde tekrardan kar yağışları gelecek” dedi.