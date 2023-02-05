Gözler kar yağışında! Rekoltenin yakalanması için kar bekleniyor

2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinen ve bu yıl hububat ekim dönemlerinden sonra yaklaşık 4 ay boyunca yağış almayan Konya Ovası'nda kuraklık tehlikesi başladı. Geçtiğimiz günlerde yağan kar yağışı ortalama merkez bölgesinde 10-15 santimetre civarında olurken yüksek kesimlerde ise 60 santimetre olarak kayıtlara geçti. Özellikle kıraç alanlara ekim yapan çiftçilerin yüzünü güldüren yağışların devamını beklediklerini aktaran Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Burak Kırkgöz, bu kar yağışı ara ara yağması da, bitkilerin dönem dönem ihtiyaçlarını karşılamak için önemli olduğunu ifade etti.