BYD'ye tepki yağarken Çin devi Huawei Türkiye kararını ilan etti

Yenilenebilir enerji altyapısına yönelik çalışmalar kapsamında şebeke dayanıklılığının önemine işaret eden Chao, Türkiye'deki yatırımları değerlendirdi. Chao, yenilenebilir enerjinin güvenirliğini artırmaya odaklandıklarını belirterek "Türkiye'nin enerji dönüşümünün, zayıf şebeke koşullarında dahi dirençli kalmasını sağlamak için grid forming (GFM) teknolojisine önemli yatırımlar yapıyoruz" dedi. Enerji sistemlerinin farklı bileşenlerinin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Chao, ticari ve endüstriyel segmentte güneş enerjisi, depolama ve elektrikli araç şarjını ayrı ürünler olarak değil tek bir entegre ekosistem olarak değerlendirdiklerini dile getirdi. Chao, şirketin bu alandaki çözümünün entegre bir sistem sunduğunu, "tek sistem" yaklaşımı sayesinde sanayinin kendi enerjisini daha verimli kullanabildiğini ve yeni verimlilik standartlarına kolayca uyum sağlayabildiğini ifade etti.