Göz kamaştırmaya başladı! Osmanlı Dönemi’nde sancağın muhafaza edildiği o köşk...

Restorasyonunda sona gelinen Sancak Köşkü’nün önemini ifade eden Can Binan, “Mehmet Paşa Köşkü’nün şöyle bir özelliği var. Aslında Sancak Köşkü demek daha doğru olur. Ordu seferden döndüğünde burada hünkar tarafından bir istiklal töreni yapılıyor. Ve sancak içerdeki sancak odasına konuyor. Ve orada muhafaza ediliyor. Yani törensel bir anlamı var. Zaten çok ufak bir yapı. Dönemi açısından bakarsanız böyle büyük görünüyor ama içindeki mekanları açısından bakarsanız iki tane ana mekanı var. Bir ocaklı odası var. Dışında geniş bir sofası var. Bu tipik olarak bize 15 veya 16. yüzyıl yapısı olduğunu gösteriyor. Aslında elimizdeki belgelere bakarsak bazı tarihçiler yapım tarihini 1596 yılına tarihliyor. Aşağı yukarı da “otağı hümayunla” da birbirine yakın. Tabi yapı daha sonraki dönemde uzun süre kullanılmadı. Hemen yakınında 19. yüzyılda yapılan Davutpaşa Kışlası vardır. Bu 19. yüzyılın çok önemli kışlalarından bir tanesidir. Buranın kullanımı ordunun modernleşmesiyle birlikte ortadan kalkıyor” şeklinde konuştu.