Göz kamaştırmaya başladı! Osmanlı Dönemi’nde sancağın muhafaza edildiği o köşk...

Davutpaşa bölgesi hakkında bilgi veren Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Görevlisi Can Binan, “Bu gördüğünüz köşk, Mehmet Paşa veya Sancak Köşkü olarak bilinen Yıldız Teknik Üniversitesi’nin kullandığı eski Davut Paşa Sarayı’ndaki önemli yapılardan bir tanesi. Davutpaşa alanı eski adıyla Davut Paşa Sahrası ismini şöyle alıyor. Sultan 2. Beyazıt’ın önemli sadrazamlarından biridir. 14 yıl sadrazamlık yapıyor. Burada o yıllarda bir saray yaptırıyor. Burası kentten uzak bir bölge olduğu için o sarayın bir hedefi var. O hedefte; özellikle kapıkulu ocaklarının, ordunun merkez kuvvetlerini oluşturan birliklerinin Rumeli seferlerine çıkarken toplandığı bir alandır. Bu alan Davut Paşa tarafından yaptırılıyor. Daha sonraki süreçte de hep Davut Paşa Sahrası olarak geçiyor. Ordunun kent içinden dışarıya doğru çıktığı ilk menzil ve toplanma alanı. Ordundun toplandığı, birleştiği alanlar var ama Davutpaşa bu bakımdan çok önemli. 19. Yüzyılda ordunun modernleşme sürecinde Davutpaşa Kışlası yapılıyor” dedi.