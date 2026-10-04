Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

1. Bardak altlığı örün Az miktarda ipi değerlendirmenin en kolay yollarından biri bardak altlığı yapmaktır. Yuvarlak, kare ya da çiçek formunda hazırlanan küçük parçalar özellikle pamuklu iplerle oldukça kullanışlı olur. Farklı renklerde birkaç tane örerek takım da oluşturabilirsiniz. 2. Anahtarlık veya çanta süsü hazırlayın Kalan iplerle minik kalpler, çiçekler, yıldızlar veya ponponlar örülebilir. Hazırladığınız parçaları anahtarlık halkasına, çantaya ya da fermuara takarak değerlendirebilirsiniz. Bu proje için çok kısa ip parçaları bile yeterli olabilir. 3. Mini kese ve bozuk para cüzdanı yapın Biraz daha fazla ipiniz kaldıysa küçük bir kese örebilirsiniz. Kulaklık, takı, bozuk para veya küçük kişisel eşyaları saklamak için kullanılabilecek bu keseler kısa sürede tamamlanır. Fermuar, düğme veya bağcık ekleyerek daha kullanışlı hale getirilebilir.