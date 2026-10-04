  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Balık pişerken koydukları şaşırttı... Ortaya çıkan sonucu görenler çok şaşırıyor: O nedeni duyan 'yok artık' diyor Paranız buhar olabilir! İpotekli gayrimenkul alırken bu tuzağa dikkat Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz Bugün bunu yapan öğrenciler yarın neler yapmaz! Doktorların işini kolaylaştıran icat İsmail Kartal'dan şok itiraf: 'O kulüpten teklif aldım' Sadece 1 kaşık yoğurda ekleyin yetiyor: Gün boyu tok tutuyor, şekeri dengeliyor
Kadın - Aile
5
Yeniakit Publisher
Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Giriş Tarihi:

Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

Kış mevsimi yaklaşınca geçen seneden kalan örgü ipleri de çıkmaya başladı. Artan örgü iplerini çöpe atmak yerine pratik fikirle değerlendirebilirsiniz. Bardak altlığından mini keselere kadar evde kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisini derledik. Nasıl yapıldığında dair her şeyi bir bir açıklıyoruz...

#1
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

Her sene yapılan atkılardan, şapkalardan, kazaklardan sonra geriye kalan az miktardaki ipler çoğu zaman çekmecelerde birikir. Oysa birkaç metre ip bile hem kullanışlı hem de dekoratif küçük ürünlere dönüşebilir. Farklı renkleri bir araya getirerek evdeki artan ipleri değerlendirebilir, yeni ip almadan kısa sürede tamamlanan örgüler hazırlayabilirsiniz.

#2
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

KALAN İPLERİ DEĞERLENDİRMENİN BEŞ ÖNERİSİ Artan ipleri değerlendirirken iplerin kalınlıklarının birbirine yakın olmasına dikkat etmek işinizi kolaylaştırır. Özellikle aynı projede kullanılacak parçaları örmeden önce ipleri renk ve kalınlıklarına göre ayırmak, daha düzenli ve uyumlu sonuç elde etmenizi sağlar.

#3
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

1. Bardak altlığı örün Az miktarda ipi değerlendirmenin en kolay yollarından biri bardak altlığı yapmaktır. Yuvarlak, kare ya da çiçek formunda hazırlanan küçük parçalar özellikle pamuklu iplerle oldukça kullanışlı olur. Farklı renklerde birkaç tane örerek takım da oluşturabilirsiniz. 2. Anahtarlık veya çanta süsü hazırlayın Kalan iplerle minik kalpler, çiçekler, yıldızlar veya ponponlar örülebilir. Hazırladığınız parçaları anahtarlık halkasına, çantaya ya da fermuara takarak değerlendirebilirsiniz. Bu proje için çok kısa ip parçaları bile yeterli olabilir. 3. Mini kese ve bozuk para cüzdanı yapın Biraz daha fazla ipiniz kaldıysa küçük bir kese örebilirsiniz. Kulaklık, takı, bozuk para veya küçük kişisel eşyaları saklamak için kullanılabilecek bu keseler kısa sürede tamamlanır. Fermuar, düğme veya bağcık ekleyerek daha kullanışlı hale getirilebilir.

#4
Foto - Asla çöpe atmayın: Artan iplerle kolayca yapabileceğiniz beş küçük örgü önerisi... Her şeyi bir bir açıklıyoruz

4. Saksı ve kavanozlara örgü kılıf hazırlayın Evdeki küçük saksıları, mumlukları veya cam kavanozları kalan iplerle yenileyebilirsiniz. Basit bir örgü şerit bile sıradan bir kavanozun görünümünü değiştirebilir. Farklı renkleri sıra sıra kullanmak, çok az kalan ipleri değerlendirmek için de iyi bir yöntemdir. 5. Renkli motifler örüp biriktirin Birbirinden farklı renklerde kalan iplerle küçük kare, yuvarlak veya çiçek motifleri hazırlayabilirsiniz. Motifler yeterli sayıya ulaştığında minder kılıfına, çantaya, battaniyeye veya masa örtüsüne dönüştürülebilir. Böylece en küçük ip parçaları bile uzun vadeli bir projenin parçası olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu
Teknoloji

Herkesi dehşete düşüren o detaylar mahkemelik oldu

Yapay zeka teknolojileriyle birlikte hızla artan veri merkezi ihtiyacı; su ve enerji tüketimi, gürültü ile ışık kirliliği gibi ciddi çevrese..
ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında
Dünya

ABD'de 'Müslüman aday' krizi: Geleceğin Müslüman ABD başkanı, Trump'ın hedef tahtasında

Mısır kökenli Abdul El-Sayed, Michigan’da Demokrat Parti’nin Senato adayı oldu. Obama’ya benzetilmesini reddeden El-Sayed, sağlık hizmetleri..
Türkiye kendi kurallarını yazıyor: İsrail medyasında F-35 ve İran paniği
Gündem

Türkiye kendi kurallarını yazıyor: İsrail medyasında F-35 ve İran paniği

Türkiye’nin Washington ile F-35 konusunda yürüttüğü temaslar ve ABD’nin İran’a yönelik yaptırım baskısına rağmen Tahran’la ulaşım kanalların..
Yerli gurur TOGG İzmir yollarında!
Gündem

Yerli gurur TOGG İzmir yollarında!

Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG, İzmir’de ilk kez Behçet Uz Çocuk Hastanesi Taksi Durağı’nda taksi olarak hizmet vermeye başlarken..
Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Telefonundan çıkanlar şok etti
Gündem

Ferhat Gündoğdu tutuklandı! Telefonundan çıkanlar şok etti

“Hakemler dosyası” soruşturmasında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun telefonunda bulunduğu belirtilen kayıt, hakimlik sorgusunun di..
Batı taklitçiliği aileyi çözüyor! Kendi medeni kanunumuzu kendimiz inşa edelim
Gündem

Batı taklitçiliği aileyi çözüyor! Kendi medeni kanunumuzu kendimiz inşa edelim

HÜDA PAR Aile Başkanlığı, Medenî Kanun’un yürürlüğe girmesinin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı açıklamada, ithal kanunların toplumsal yap..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23