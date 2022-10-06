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Teknoloji-Bilişim
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Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

2022-10-06 11:59:43
Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

Termal kameraya karşı koruma sağlayan ve şekil verilebilen örtü, gizleme ağı, 5.56 hafif makineli tüfek, silah ve optik sistemler taşıma çantası, prefabrik askeri hastaneler, artırılmış gerçeklik tabanlı ürün destek sistemi yazılımı ve bin 250 kilo taşıyabilen şişirilebilir çadır gibi birçok proje ve ürün 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde tanıtıldı.

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Foto - Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

YENİ AKİT/ANKARA 2. Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi-DLSS, savunma sanayi temsilcilerinin son teknoloji ürün ve projelerine ev sahipliği yaptı. Ankara Sanayi Odası tarafından T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’nın destekleriyle 4-5 Ekim 2022 tarihlerinde Ankara’da hayata geçirilen Zirve’de yerli ve milli savunma sanayisi ürünleri tanıtıldı. Termal kameraya karşı koruma sağlayan, şekil verilebilen örtü ilk kez tanıtıldı İzmir merkezli TDU, DLSS’te ilk kez yüzde 100 yerli üretim termal örtüsünü tanıttı. Askeri personelin üzerine örtüldüğünde dış ortamın ısısını alan ve altında ne kadar uzun kalınırsa kalsın kesinlikle vücut ısısını geçirmeyen örtü, termal kameralara karşı koruma sağlıyor. Şekil verilebilen ve iki tarafı farklı renk ve desene sahip olan örtü, arazide personelin rahatlıkla gizlenmesine de imkan sunuyor. TDU’nun bir diğer ürünü olan gizleme ağı MS-DOSCAN ise; tankların, zırhlı araçların, silah sistemlerinin, komuta merkezlerinin üzerlerinin örtülerek düşman keşfinden korunmayı sağlıyor. Üzerinde kullanılan renk, kullanılacağı arazinin rengine göre belirleniyor. Çölde toprak, ormanlık bölgede orman renkleri ve kışın kar rengi gibi alternatifleri bulunan ağ, çift taraflı da kullanılabiliyor. Gece görüş dürbünlerine, termal ve radar cihazlarına karşı koruma sağlıyor.

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Foto - Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

TG Savunma 5.56 hafif makineli tüfeği ilk kez Türk ordusuna kazandıracak Ankara merkezli TG Savunma Sanayi, Türkiye’de ilk defa 5.56 hafif makineli tüfeği Türk ordusuna kazandırmaya hazırlanıyor. Kalifikasyon testlerine 15 gün içinde başlamayı hedefleyen TG Savunma, 5.56 hafif makineli tüfeği Mehmetçiğin kullanımına sunmak için gün sayıyor. Hafif, kolay kullanım sunan TG MT5, dağılım değeriyle göz dolduracak. Börücase 2023 yılında tasarımlarını tamamladığı tekerlekli ve çekçekli iki modelini lanse edecek Silah ve optik sistemler için darbelere dayanıklı, su ve toz geçirmeyen özelliklere sahip plastik taşıma çantaları üreten Sivas merkezli Gökçeler Makina, Börücase markasıyla 2023 yılı Ocak ayında tasarımlarını tamamladığı tekerlekli ve çekçekli iki modelini lanse edecek. Bu modellerini ilk kez DLSS’te tanıtan Gökçeler Makina, TOBB Chicago’da kurmuş olduğu Boru Tactical firmasıyla da ABD’de silah ve optik sistemler için plastik taşıma çantalarının satışını artırdı. Gökçeler Makina, Avrupa’da da Çekya, Danimarka ve Belçika’ya da yerli ve milli ürünlerini ihraç ediyor. 3 ayda kurulabilen prefabrik hastaneleri Ankara’dan dünyaya ihraç ediyorlar Ankara merkezli modüler, prefabrik hastaneler üreten Vertisa Mobile Hospitals, anahtar teslim hastaneleri 3-4 ay içinde kuruyor. Honduras, Hırvatistan, ABD, Norveç gibi ülkelere prefabrik modüler hastane ve klinik ihraç eden Vertisa Mobile Hospitals, Türk Silahları Kuvvetlerine hem lojistik hem askeri alanda hizmet vermek için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı.

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Foto - Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

MilSOFT ve BİTES Savunma iş birliğini ilk kez tanıttı BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile MilSOFT Yazılım Teknolojileri, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı (Mil-ILS) kapsamında Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Sistemi Entegrasyonu alanında iş birliğini ilk kez tanıttı. İş birliği ile artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kullanıcıların sahada daha aktif ve ILS sistemine daha entegre hale gelmesi hedefleniyor. Bin 250 kilo yük taşıyabilen şişirilebilir çadır TDU, şişirilebilir askeri çadır modelini de DLSS’te tanıttı. Askeri personelin taşıyabileceği şekilde demonte edilip, hiçbir forklift ve bağlantı aleti kullanmadan birleştirilebilir bir modele sahip olan çadır, yarım saat gibi kısa bir sürede kurulabiliyor. Bağımsız tüplerden oluşan çadır yapısı, hasar alması halinde ayakta kalmaya devam edebiliyor. Çadırın bir diğer önemli özelliği ise hava kemerlerinden oluşan bir yapıya sahip olduğundan ekstra bir yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmıyor, çok sıcak ve çok soğuk bir havada içeride konforlu bir ortam sunuyor. Arazi şeklini alabilen çadır zemini, bozuk zeminlere bile uyumlanarak kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek kar yükü mukavvetine sahip olan çadır, üzerinde bin 250 kilo yük kaldırabiliyor. Böylelikle Doğu bölgelerindeki zorlu hava şartlarına karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor.

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