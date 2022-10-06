Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

MilSOFT ve BİTES Savunma iş birliğini ilk kez tanıttı BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri ile MilSOFT Yazılım Teknolojileri, Askeri Lojistik ve Destek Zirvesi’nde Entegre Ürün Destek Yönetim Yazılımı (Mil-ILS) kapsamında Artırılmış Gerçeklik Tabanlı Bakım Sistemi Entegrasyonu alanında iş birliğini ilk kez tanıttı. İş birliği ile artırılmış gerçeklik teknolojisiyle kullanıcıların sahada daha aktif ve ILS sistemine daha entegre hale gelmesi hedefleniyor. Bin 250 kilo yük taşıyabilen şişirilebilir çadır TDU, şişirilebilir askeri çadır modelini de DLSS’te tanıttı. Askeri personelin taşıyabileceği şekilde demonte edilip, hiçbir forklift ve bağlantı aleti kullanmadan birleştirilebilir bir modele sahip olan çadır, yarım saat gibi kısa bir sürede kurulabiliyor. Bağımsız tüplerden oluşan çadır yapısı, hasar alması halinde ayakta kalmaya devam edebiliyor. Çadırın bir diğer önemli özelliği ise hava kemerlerinden oluşan bir yapıya sahip olduğundan ekstra bir yalıtım malzemesi kullanmaya gerek kalmıyor, çok sıcak ve çok soğuk bir havada içeride konforlu bir ortam sunuyor. Arazi şeklini alabilen çadır zemini, bozuk zeminlere bile uyumlanarak kullanım kolaylığı sunuyor. Yüksek kar yükü mukavvetine sahip olan çadır, üzerinde bin 250 kilo yük kaldırabiliyor. Böylelikle Doğu bölgelerindeki zorlu hava şartlarına karşı dayanıklı bir yapı sergiliyor.