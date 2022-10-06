Gövde gösterisi! Yerli ve Milli ürünler görücüye Çıktı

TG Savunma 5.56 hafif makineli tüfeği ilk kez Türk ordusuna kazandıracak Ankara merkezli TG Savunma Sanayi, Türkiye’de ilk defa 5.56 hafif makineli tüfeği Türk ordusuna kazandırmaya hazırlanıyor. Kalifikasyon testlerine 15 gün içinde başlamayı hedefleyen TG Savunma, 5.56 hafif makineli tüfeği Mehmetçiğin kullanımına sunmak için gün sayıyor. Hafif, kolay kullanım sunan TG MT5, dağılım değeriyle göz dolduracak. Börücase 2023 yılında tasarımlarını tamamladığı tekerlekli ve çekçekli iki modelini lanse edecek Silah ve optik sistemler için darbelere dayanıklı, su ve toz geçirmeyen özelliklere sahip plastik taşıma çantaları üreten Sivas merkezli Gökçeler Makina, Börücase markasıyla 2023 yılı Ocak ayında tasarımlarını tamamladığı tekerlekli ve çekçekli iki modelini lanse edecek. Bu modellerini ilk kez DLSS’te tanıtan Gökçeler Makina, TOBB Chicago’da kurmuş olduğu Boru Tactical firmasıyla da ABD’de silah ve optik sistemler için plastik taşıma çantalarının satışını artırdı. Gökçeler Makina, Avrupa’da da Çekya, Danimarka ve Belçika’ya da yerli ve milli ürünlerini ihraç ediyor. 3 ayda kurulabilen prefabrik hastaneleri Ankara’dan dünyaya ihraç ediyorlar Ankara merkezli modüler, prefabrik hastaneler üreten Vertisa Mobile Hospitals, anahtar teslim hastaneleri 3-4 ay içinde kuruyor. Honduras, Hırvatistan, ABD, Norveç gibi ülkelere prefabrik modüler hastane ve klinik ihraç eden Vertisa Mobile Hospitals, Türk Silahları Kuvvetlerine hem lojistik hem askeri alanda hizmet vermek için Ar-Ge çalışmalarını hızlandırdı.