Gösteri uçağı çakıldı! Pilot kurtarılamadı

The Mirror'a şunları söyledi: "Oldukça uzaktaydık ve oradaki birçok kişi ne olduğunu anlamamıştı. Kış bakımından geçen Huragan ve diğer uçakların uçuşlarının keyifli bir gününün trajik bir sonu oldu." Hava Kaza İnceleme Şubesi, Duxford'daki incelemesine bugün devam ediyor. Imperial War Museum Duxford'dan bir sözcü, "50'li yaşlarda olduğu belirtilen pilot, tüm çabalara rağmen kazada hayatını kaybetti.'