2024-03-28 16:38:24 Gösteri uçağı çakıldı! Pilot kurtarılamadı
Birleşik Krallık Savaş Müzes'inde üzerinde gösteri yapan uçak yere çakıldı. Pilot hayatını kaybetti.
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Birleşik Krallık Savaş Müzes'inde üzerinde gösteri yapan uçak yere çakıldı. Pilot hayatını kaybetti.
Üç çocuk babası pilot Simon Riggs, özel sahip olduğu tek motorlu Cirrus SR22 tipi uçağının Cambridgeshire'deki Duxford Havaalanı'nda enkaza dönüştüğü kazada hayatını kaybetti. Bir tanık, pilotun iniş sırasında uçağın kontrolünü kaybedip burnu üzerine bir tarlaya çakıldığını söyledi. Uçakta hayatını kaybeden pilot Simon'dan başkası bulunmuyordu.
Simon, Ampthill, Beds'den olan eşi Karen ile altı yıldır evliydi ve üç yetişkin çocuk ve üç yetişkin üvey çocuk babasıydı. Cambridgeshire'daki kazadan sonra, dokuz itfaiye aracıyla birlikte acil servis görevlileri hızla enkaz yerine ulaştı. Olay yerindeki fotoğraflar, itfaiye ekibinin, uçağın tamamen harabeye dönmüş sabit kanadını suyla söndürdüğünü gösterdi. Kate Moore adında bir tanık, eşiyle birlikte Duxford'da olduklarında bir patlama duyduklarını ve dumanın yükseldiğini belirtti.
The Mirror'a şunları söyledi: "Oldukça uzaktaydık ve oradaki birçok kişi ne olduğunu anlamamıştı. Kış bakımından geçen Huragan ve diğer uçakların uçuşlarının keyifli bir gününün trajik bir sonu oldu." Hava Kaza İnceleme Şubesi, Duxford'daki incelemesine bugün devam ediyor. Imperial War Museum Duxford'dan bir sözcü, "50'li yaşlarda olduğu belirtilen pilot, tüm çabalara rağmen kazada hayatını kaybetti.'
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