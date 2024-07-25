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Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

2024-07-25 12:19:23
Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

Antalya'nın sembolü Hadrian Kapısı'nda restorasyon çalışmaları başlayacak.

#1
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

Antalya'nın tarihine ışık tutan Hadrian Kapısı'nın, gelecek nesillere daha sağlıklı bir şekilde ulaşabilmesi için gerçekleştirilen çalışmalar, YİKOB'a bağlı uzman ekipler tarafından titizlikle yürütülüyor.

#2
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

Eserin korunarak gelecek nesillere aktarılması için üzerinde çıkan bitkilerin, toz ve egzozdan kaynaklı kirliliğin temizlenmesi için çalışma başlatıldı. Çalışmayla motiflerin, desenlerin üzerinde uzun yıllarda oluşan kirlilikten temizlenerek daha görünür hale getirilmesi, siyahlaşan bölümlerin de renginin aydınlatılması hedefleniyor.

#3
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından İhlas Haber Ajansı'na yapılan açıklamada, yapı çevresinde temizlik çalışmasına başlandığı kaydedildi.

#4
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

“Şu an temizlik çalışması yapılıyor, iskele kurulumu gerçekleşti ve güvenlik önlemleri alındı. İlk etapta yapının dış etkilere açık olarak devam etmesi nedeniyle koruma amaçlı olarak temizlik çalışmalarını yapıp, yapının daha dayanıklı olmasını sağlamak amacımız. Şu an yaptığımız işlem, sadece kapının temizliği ve kimyasal maddelerin taşlara verdiği zararı engellemek.

#5
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

Temizlik çalışmaları biter bitmez aydınlatma çalışması da gerçekleşecek. Restorasyon çalışması bütüncül ele alınması gerektiği için süreye ihtiyacımız var, tek başına Üçkapılar olarak değerlendirildiği zaman doğru bir proje ortaya çıkmayacaktır. Yıl içerisinde proje çalışmalarına başlıyoruz, ardından kapsamlı onarım gerçekleşecek. Sur duvarları ile beraber değerlendirilmesi için bir proje hazırlanması gerekiyor.”

#6
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

Roma İmparatoru Hadrianus'un 130 yılında Antalya'yı ziyareti onuruna, kenti çevreleyen sur üzerinde inşa edilen anıtsal zafer takı Hadrian Kapısı, turizm kenti Antalya'nın simge yerleri arasında bulunuyor. 'Üçkapılar' olarak da bilinen kapının alt kısmı, 1959'da büyük bir restorasyondan geçirilerek aslına uygun hale getirildi. Kapı, kente gelen yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret edip, fotoğraf çektirdiği yerler arasında bulunuyor.

#7
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

#8
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

#9
Foto - Görüntüsüyle hayran bırakan kapı: Hadrian

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