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Görüntüleri MSB paylaştı! 15 Nisan'a kadar sürecek

2022-04-05 15:24:05
Görüntüleri MSB paylaştı! 15 Nisan'a kadar sürecek

Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.

#1
Foto - Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.

#2
Foto - Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma şu not düşüldü:

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma şu not düşüldü:

#3
Foto - Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan’a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek:

Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan’a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek:

#4
Foto - Eğitimden görüntüler bu şekilde:

Eğitimden görüntüler bu şekilde:

#5
Foto - Eğitimden görüntüler bu şekilde:

Eğitimden görüntüler bu şekilde:

#6
Foto - Eğitimden görüntüler bu şekilde:

Eğitimden görüntüler bu şekilde:

#7
Foto - Eğitimden görüntüler bu şekilde:

Eğitimden görüntüler bu şekilde:

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