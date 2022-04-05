2022-04-05 15:24:05 Görüntüleri MSB paylaştı! 15 Nisan'a kadar sürecek
Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı, dün başlayan "Milli Anadolu Kartalı 2022" eğitiminden görüntüler paylaştı.
Bakanlık, eğitimlerin 15 Nisan'a kadar devam edeceğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan paylaşıma şu not düşüldü:
Dün başlayan Milli Anadolu Kartalı-2022/1 eğitimi, Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığımızın koordinesinde devam ediyor. Eğitimler, 15 Nisan’a kadar milli unsurların katılımı ile sürecek:
Eğitimden görüntüler bu şekilde:
Eğitimden görüntüler bu şekilde:
Eğitimden görüntüler bu şekilde:
Eğitimden görüntüler bu şekilde:
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