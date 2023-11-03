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Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar yağışı engeli

2023-11-03 23:52:55
Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar yağışı engeli

Van’da sabah saatlerinde belli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

#1
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar yağışı engeli

Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan ve Türkiye'nin 3 bin rakımlı en yüksek geçidi olan Karabet Geçidi'nde kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

#2
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar yağışı engeli

Bazı sürücüler yolda kalırken, bazıları ise zincir takarak yoluna devam etti.

#3
Foto - Görüntüler Türkiye'den! Ulaşıma kar yağışı engeli

Karın yağmasıyla birlikte Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri, sürücülerin yolda kalmaması için bölgede kar temizleme çalışması yaptı.

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