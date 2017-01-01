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Görüntüler Türkiye'den! Evler ve araçlar kara gömüldü

  • Bitlis'te iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı.

  • Kar kalınlığı kent merkezinde 1, yüksek kesimlerde ise 2 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve araçlar kar altında kaldı.

  • Kentte 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi.

  • Bitlis merkezde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı.

  • Tek katlı evler ve araçlar kardan görünmez oldu.

  • Kar yağışı nedeniyle birçok köy ve mezra yolu da ulaşıma kapandı.

  • Bitlis İl Özel İdaresi'ne ait 9 ayrı şantiyede 60 iş makinesi ve 90 personel, kapan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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