Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde KKTC ile ilgili açıklamaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDT zirvesinde KKTC'ye destek mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Üstel, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik güçlü destek mesajını büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum" açıklamasını, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunun en üst düzeyde teyit edilmesi olarak nitelendiren Üstel, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük, egemenlik ve devletleşme mücadelesinin her aşamasında olduğu gibi bugün de en büyük güvencemiz, en güçlü destekçimiz ve en yakın yol arkadaşımızdır." değerlendirmesinde bulundu.
Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sayesinde KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla "gözlemci üye" olarak kabul edilmesini "Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
Bunun sadece diplomatik bir gelişme olmadığını vurgulayan Üstel, aynı zamanda "Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin, devlet kimliğinin ve Türk dünyasına aidiyetinin güçlü bir ifadesi" olduğunu belirtti. Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası platformlarda dünya devletlerine yaptığı KKTC'yi tanıma çağrılarının "tarihi ve stratejik desteğin en açık göstergesi" olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde başlayan bu dayanışma, önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek; üye ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulüne yönelik diplomatik çabalarımıza yeni imkanlar sağlayacaktır." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT zirvesinde KKTC'ye destek mesajı için teşekkürlerini ileten Üstel, "Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her uluslararası platformda güçlü biçimde savunan, devletimizin tanınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için kararlı bir diplomasi yürüten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve aziz Türk milletine şahsım, hükümetim ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca, KKTC'nin TDT çatısı altında yer almasına katkı sağlayan ve KKTC ile dayanışma içerisinde bulunan bütün Türk devletlerine ve onların değerli liderlerine "içtenlikle" teşekkür etti.
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