Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Bunun sadece diplomatik bir gelişme olmadığını vurgulayan Üstel, aynı zamanda "Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin, devlet kimliğinin ve Türk dünyasına aidiyetinin güçlü bir ifadesi" olduğunu belirtti. Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası platformlarda dünya devletlerine yaptığı KKTC'yi tanıma çağrılarının "tarihi ve stratejik desteğin en açık göstergesi" olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde başlayan bu dayanışma, önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek; üye ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulüne yönelik diplomatik çabalarımıza yeni imkanlar sağlayacaktır." dedi.