  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Milan’dan basketbol kararı! NBA Avrupa Ligi’ne göz kırptılar Devre arasında yollar ayrılacak! Forma şansı bulamayan Lesley’den ayrılık kararı Merrill Lynch duyurdu: Türk müşterimiz yok, kârımız sınırlı En yakın istasyon 2 kilometre uzaktaydı: Yakıtı bitince çareyi at arabasında buldu Ağız ile ilgili o tavsiye verildi: Yaban mersini suyu asitleri engelliyor... Herkes 'bu nasıl olur' diyor Fener’in ‘Kerem’ kamburu büyüyor! Kasadan 56 milyon lira daha çıkacak Külliye’de kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Lideri Erhürman’dan Doğu Akdeniz mesajı! Arama kurtarma devine büyük ilgi: TCG Işın’a 4 bin ziyaret Acı biberli domates reçeli tarifinin püf noktası: En çok çocuklar çok sevinecek! Kasa kasa değil, 5-6 adet alacaksınız Ebeveynlerin kulaklarına küpe olsun: 0-5 yaş çocuğu olanlar dikkat!
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

1
#1
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13. Zirvesi'nde KKTC ile ilgili açıklamaları için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

#2
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TDT zirvesinde KKTC'ye destek mesajına ilişkin değerlendirmede bulundu.

#3
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Üstel, "Türk Devletleri Teşkilatı'nın 13. Zirvesi kapsamında Ankara'da, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'nda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yönelik güçlü destek mesajını büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

#4
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Aile meclisimizin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile temaslarını artıracağına inanıyorum" açıklamasını, Kıbrıs Türk halkının Türk dünyasının ayrılmaz ve vazgeçilmez bir parçası olduğunun en üst düzeyde teyit edilmesi olarak nitelendiren Üstel, "Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs Türk halkının varoluş, özgürlük, egemenlik ve devletleşme mücadelesinin her aşamasında olduğu gibi bugün de en büyük güvencemiz, en güçlü destekçimiz ve en yakın yol arkadaşımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Türkiye'nin yoğun diplomatik girişimleri sayesinde KKTC'nin Türk Devletleri Teşkilatı'na anayasal adıyla "gözlemci üye" olarak kabul edilmesini "Kıbrıs Türk halkının uluslararası alandaki haklı mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

#6
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Bunun sadece diplomatik bir gelişme olmadığını vurgulayan Üstel, aynı zamanda "Kıbrıs Türk halkının egemen iradesinin, devlet kimliğinin ve Türk dünyasına aidiyetinin güçlü bir ifadesi" olduğunu belirtti. Üstel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu başta olmak üzere uluslararası platformlarda dünya devletlerine yaptığı KKTC'yi tanıma çağrılarının "tarihi ve stratejik desteğin en açık göstergesi" olduğunu belirterek, "İnanıyoruz ki Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde başlayan bu dayanışma, önümüzdeki dönemde daha da güçlenecek; üye ülkelerle ilişkilerimizin geliştirilmesine, egemen eşitliğimizin ve eşit uluslararası statümüzün kabulüne yönelik diplomatik çabalarımıza yeni imkanlar sağlayacaktır." dedi.

#7
Foto - Erdoğan'ın Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki sözleri yavru vatanı sevince boğdu! 'Bu bizim için dönüm noktası' diyerek duyurdular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TDT zirvesinde KKTC'ye destek mesajı için teşekkürlerini ileten Üstel, "Kıbrıs Türk halkının haklı davasını her uluslararası platformda güçlü biçimde savunan, devletimizin tanınması ve uluslararası toplumda hak ettiği yeri alması için kararlı bir diplomasi yürüten Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne ve aziz Türk milletine şahsım, hükümetim ve Kıbrıs Türk halkı adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı. Üstel ayrıca, KKTC'nin TDT çatısı altında yer almasına katkı sağlayan ve KKTC ile dayanışma içerisinde bulunan bütün Türk devletlerine ve onların değerli liderlerine "içtenlikle" teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Türkiyede güçlü bir hükümet olsaydı bugüm KKTC'yi tüm dünya tanırdı. O kadar güçsüz ki AKP, Türk devletlerini bile ikna edemedi tanısınlar diye
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Kapadokya’daki feci çökmede acı haber! Cansız beden sayısı 3’e yükseldi: Facianın boyutu derinleşiyor!
Gündem

Kapadokya’daki feci çökmede acı haber! Cansız beden sayısı 3’e yükseldi: Facianın boyutu derinleşiyor!

Türkiye’nin göz bebeği Kapadokya’da meydana gelen ve yürekleri dağlayan peri bacası çökmesinde acı bilanço ağırlaşıyor. Akit TV Ana Haber ek..
Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti
Gündem

Özgür Özel’in seçim vaadi bir ailenin daha ocağını söndürdü: Yemek sofrasında babasını bıçakla katletti

Özgür Özel’in ucuzlatmayı en önemli seçim vaadi olarak sunduğu alkol illeti yine bir aile faciasına neden oldu. Kırıkkale’de eve alkollü gel..
Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu
Gündem

Görevden uzaklaştırılan eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in yeni partisi belli oldu

Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve hakkında adli süreçler devam eden CHP'li eski belediye başkanı Ahmet Özer, siyaset..
Kocaeli, Osmangazi Köprüsü’nde bir ilki yaşattı
Aktüel

Kocaeli, Osmangazi Köprüsü’nde bir ilki yaşattı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Türkiye Yüzyılı” mottosuyla Osmangazi Köprüsü’nde düzenlediği “Osmangazi Cumhuriyet Koşusu, binlerce kişi..
Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı
Gündem

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmünü eleştirmiş ve istifa etmişti: Oktay Saral’dan dikkat çeken Erbakan paylaşımı

Azerbaycan’daki başörtüsü zulmüne ilişkin paylaşımı sonrasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa eden Oktay Saral’dan dikkat ç..
Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor
Gündem

Katliam gibi kazada MOSSAD parmağı? Demiryolunun güvenlik şirketi İsrailli... İspanya bunu konuşuyor

İspanya'da 68 kişinin hayatını kaybettiği hızlı tren faciasının ardından gözler kazanın nedenine çevrilirken sosyal medyada dikkat çeken bir..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23