Görünmez tehditlerin kâbusu ALKA-KAPLAN Hibrit sahneye çıktı! Sessizce yaklaşıp drone’ları havada yakıyor
ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle geliştirilen ALKA-KAPLAN Hibrit Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, otonom yetenekleri ve sessiz sürüş kabiliyetiyle SAHA 2026’nın en çok konuşulan projeleri arasında yerini aldı. Yapay zeka desteği sayesinde sürü İHA ve dolanan mühimmat gibi asimetrik tehditleri otomatik olarak tespit eden sistem, hem elektromanyetik karıştırma hem de lazerle imha özelliklerini tek bir platformda birleştiriyor. Hibrit güç grubu sayesinde harici bir jeneratöre ihtiyaç duymadan uzun süreli görev icra edebilen bu yerli teknoloji, modern savaş meydanlarındaki güvenlik standartlarını yeniden belirliyor.