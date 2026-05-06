Görünmez tehditlerin kâbusu ALKA-KAPLAN Hibrit sahneye çıktı! Sessizce yaklaşıp drone’ları havada yakıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle geliştirilen ALKA-KAPLAN Hibrit Yönlendirilmiş Enerji Silah Sistemi, otonom yetenekleri ve sessiz sürüş kabiliyetiyle SAHA 2026’nın en çok konuşulan projeleri arasında yerini aldı. Yapay zeka desteği sayesinde sürü İHA ve dolanan mühimmat gibi asimetrik tehditleri otomatik olarak tespit eden sistem, hem elektromanyetik karıştırma hem de lazerle imha özelliklerini tek bir platformda birleştiriyor. Hibrit güç grubu sayesinde harici bir jeneratöre ihtiyaç duymadan uzun süreli görev icra edebilen bu yerli teknoloji, modern savaş meydanlarındaki güvenlik standartlarını yeniden belirliyor.

Modern savaş alanlarında giderek artan drone, dolanan mühimmat ve asimetrik tehditler, kara unsurları için yeni nesil savunma çözümlerini zorunlu hale getiriyor. Bu kapsamda geliştirilen ALKA YESS, sabit ve döner kanatlı mini/mikro İHA’lar, sürü İHA’lar, dolanan mühimmatlar, EYP düzenekleri ve patlamamış mühimmatlara karşı etkin çözüm sunuyor. Sistem, yapay zekâ destekli tespit, elektromanyetik karıştırma ile soft kill, lazer ile de hard kill kabiliyetlerini bir arada barındırıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA YESS’in, FNSS tarafından geliştirilen ve otonom kabiliyetler eklenen KAPLAN HİBRİT- platformuna entegrasyonu ile ortaya çıkan ALKA – KAPLAN HİBRİT – OTONOM çözümü, yüksek hareket kabiliyeti, sessiz sürüş, uzun süreli görev icrası, opsiyonel olarak insanlı, otonom ve yüksek enerji ihtiyacına sahip görev sistemlerini destekleyebilen yapısıyla öne çıkıyor. Hibrit güç grubu sayesinde, ilave bir jeneratör taşımadan hem mobilite hem de görev sistemi ihtiyaçları karşılanabiliyor.

FNSS mühendisleri tarafından özgün olarak tasarlanan KAPLAN HİBRİT – OTONOM platformunda kullanılan güç grubu mimarisi ve alt sistemler; yüksek güç üretimi, akıllı enerji yönetimi ve harici güç aktarımı özellikleriyle ROKETSAN ALKA YESS’in ihtiyaç duyduğu sürekli ve güvenli enerji altyapısını sağlıyor. Bu yapı, platforma artırılmış menzil, insansız daha yüksek manevra kabiliyeti ve operasyonel esneklik kazandırıyor.

ROKETSAN tarafından geliştirilen ALKA YESS ise yapay zekâ destekli tespit ve takip algoritmaları, kullanıcı dostu arayüzü ve farklı tehdit tiplerine karşı sağladığı performans ile geleceğin savunma konseptleri arasında yer alıyor. Sistem, tehdit önceliklendirmesi ve farklı konuşlanma seçenekleriyle sabit, taşınabilir ve mobil çözümler sunabiliyor. ALKA – KAPLAN HİBRİT – OTONOM, modüler yapısı sayesinde farklı görev senaryolarına uyarlanabiliyor.

Platform; insanlı ya da otonom kullanım seçenekleri, ağ destekli operasyon kabiliyeti, sensör füzyonu, karar destek mekanizmaları ve enerji yönetimini tek bir mimari altında birleştiriyor. Böylece yalnızca bir taşıyıcı platform değil, aynı zamanda algılayan, karar veren ve etki üreten bütünleşik bir muharebe çözümü olarak öne çıkıyor. ROKETSAN ve FNSS’nin ortaya koyduğu bu yenilikçi iş birliği, günümüzün ve geleceğin tehditlerine karşı yerli, milli ve yüksek teknolojiye dayalı bir çözüm olarak SAHA 2026’da sergilenecek. Ziyaretçiler, sistemin gelişmiş eğitim yardımcı desteği olarak kullanılan sanal gerçeklik (VR) tabanlı simülasyon alt yapısını sistem üzerinde deneme şansını da yakalayacaklar.

