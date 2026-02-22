Türkiye ile bir dönem arası limoni olan Mısır, herkesi ters köşe yaptı! Tam 47 yıl sonra bir ilk yaşanacaktı ki...

İran'ın yarı resmi Tasnim haber ajansının 19 Şubat'taki haberinde, İran'ın Mısır Maslahatgüzarı Mücteba Firdevsi Pur'un bir Arap haber sitesine verdiği demecine yer verilmişti. Firdevsi Pur, Tahran ile Kahire arasında büyükelçilerin karşılıklı olarak atanması konusunda kararın "kesin olarak alındığını ve tamamlandığını" ancak resmi açıklamanın zamanlamasının beklendiğini ifade etmişti. İki ülke liderliklerinin büyükelçilerin yeniden atanması konusunda "tam bir siyasi iradeye" sahip olduğunu belirten İranlı diplomat, dışişleri bakanları düzeyinde 15'ten fazla toplantı yapıldığını ve sağlık, adalet, turizm ile enerji alanlarında sektörel temasların gerçekleştirildiğini aktarmıştı.