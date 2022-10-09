Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

ABD'de Harvey Kasırgasının etkilediği Houston bölgesinin sakinleri, sel sularında olağandışı bir tehlike saptadı: bir araya gelerek yüzen sandallar oluşturan ateş karıncası kolonileri. Yetkililler karıncaların bu müthiş işbirliğinin, görenleri hayran bırakmasının yanısıra tahlikeli olduğu yönünde uyarıyor: Zehirli böcekler, sel sularından kaçmak için hemen birbirlerine bağlanırlar ve kraliçe ile larvalar salın merkezinde yer alır. Karıncalar, havayı ortada hapsedecek kadar sıkı şekilde birbirleriyle ağ oluştururlar ve alttaki karıncalar o kadar sıkı birleşir ki, içlerinden su geçemez. Ateş karıncaları, bu yapılarda haftalar boyunca ve hatta daha fazla süre hayatta kalabiliyorlar ancak yüzdükçe, kolonileştirmek için sık sık yeni ve kuru karalar arıyorlar.