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Aktüel
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Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

2022-10-09 10:08:58
Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Hayvanlar alemi ve vahşi doğanın birbirinden ürpertici karelerini görünce çok şaşıracaksınız. Göreceğiniz bu kareler tüylerinizi diken diken edecek cinsten... İşte vahşi doğada ürperten anlar...

#1
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Kırkayak yavrularını koruyor.

#2
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Balıkların solungaçlarına giren, dillerini yiyen bir dil paraziti.

#3
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Gölde donan bir tilki

#4
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

ABD'nin Florida eyaletinde, beyaz balıkçıl ve bir yılan arasındaki kavgayı gösterdiği bu fotoğraf

#5
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Suya giren insanların testislerini yemesiyle ünlü Amazonların ilginç balığı Pacu

#6
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Oyuncak bebeğin kafasını bulan bir yengeç

#7
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Bir baykuş 70'den fazla yaban sıçanı öldürmüş ve bunlardan kendine bir yuva yapmış.

#8
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Ölümcül kavgaların izlerini taşıyan bir su aygırı

#9
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

İnsan silüetine benzeyen ürkütücü arı kovanı!

#10
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Uzaydan gelmiş gibi duran bu şeye çok şaşıracaksınız. Uzaktan bakıldığını bir yaratık gibi duruyor. Bir canavar gibi görünen bu kırmızı şey, Clathrus Archeri bir tür mantar.

#11
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Renklerine göre kümelenen yılanlar

#12
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Duvarın içine yerleşen arıların yaptığı bal böyle dışarıya sızdı.

#13
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Yengeçli midye

#14
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Yıldırım düşen bir ağacın yanması

#15
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Kabuğundan çıkan bir böcek

#16
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Kuyruğunda fazla ayakları olan bir kertenkele

#17
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Yunan fotoğrafçı Kyriakos Kaziras tarafından çekilen çarpıcı görüntülerde, anne aslan 9 aylık yavrusunu, nehirden karşıya geçirmeye çalışıyor..

#18
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Anne aslan hem azgın sulara kapılmamak için mücadele ederken hem de yavrusunu taşıyor...

#19
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Yunan fotoğrafçı gittiği bir gezi sırasında bu kareyi yakaladığını ve çok etkilendiğini dile getirdi...

#20
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

Yavrusunu sorunsuz nehirden karşıya geçiren anne aslan, Yunan fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi..

#21
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#22
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#23
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#24
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#25
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#26
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#27
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#28
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

#29
Foto - Görenlerin tüyleri diken diken oluyor! Vahşi doğada ürperten anlar

ABD'de Harvey Kasırgasının etkilediği Houston bölgesinin sakinleri, sel sularında olağandışı bir tehlike saptadı: bir araya gelerek yüzen sandallar oluşturan ateş karıncası kolonileri. Yetkililler karıncaların bu müthiş işbirliğinin, görenleri hayran bırakmasının yanısıra tahlikeli olduğu yönünde uyarıyor: Zehirli böcekler, sel sularından kaçmak için hemen birbirlerine bağlanırlar ve kraliçe ile larvalar salın merkezinde yer alır. Karıncalar, havayı ortada hapsedecek kadar sıkı şekilde birbirleriyle ağ oluştururlar ve alttaki karıncalar o kadar sıkı birleşir ki, içlerinden su geçemez. Ateş karıncaları, bu yapılarda haftalar boyunca ve hatta daha fazla süre hayatta kalabiliyorlar ancak yüzdükçe, kolonileştirmek için sık sık yeni ve kuru karalar arıyorlar.

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