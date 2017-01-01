Görenleri kendine hayran bırakıyor: Çıldır Gölü

Çıldır gölü, Doğu Anadolu bölgesinin en büyük tatlı su gölü ve ikinci en büyük gölü olarak bilinmektedir. Göl, tektonik oluşumlu bir göldür ve en derin noktası 49 metredir. Gölün çevresinde gelişmiş olan bir bitki örtüsü mevcut değildir. Göl, daha önce çeşitli balık avları ile de gündeme gelmiş ve medyada yer almıştır.Burada yılın dört mevsimi balıkçılık yapılabilmektedir ve bölge halkı neredeyse tüm gelirini balıkçılıktan sağlamaktadır. Göl, zaman zaman çekilmekte ve sular oldukça alçalmaktadır. Bu gibi durumlarda balıkçılık gerilemekte ve balıkların üremesi için yeterli alan bulunmamaktadır.Gölde genellik ile avlanan en bilindik balık türü ise sazandır. Gölün etrafında sert bir tabaka vardır bu sebep ile çevrede tarım yapmak çok da mümkün değildir. Bölgeyi ziyaret eden turistler genellik ile balık tutarak burada zaman geçirmektedirler.
ÇILDIR GÖLÜ EFSANESİ Bir rivayete göre eskiden gölün bulunduğu bölgede Akçakale adlı şehir bulunuyormuş. Bir gün Akçakale beyinin oğlu arkadaşları ile ava çıkmış. Bölgenin yüksek bir bölümü o zamanlar ormanlık araziymiş. Çocuk arkadaşlarından farklı yöne gidince onları kaybeder. Uzun bir süre ormanın içinde arkadaşları çocuğu ararlar fakat bulamazlar. Arkadaşları beyin oğlunu uzun bir arayışın ardından bulamayınca Akçakale’ye geri dönerler.
Orada olanları anlatırlar. Çocuk bir alageyiğin peşine takılmış ve gözden kaybolmuştur ve daha sonrasında hiç bir ize rastlanılmamıştır. Bunun üzerine halk yas tutmaya başlar. Artık bölgede kimsenin yüzü gülmez ve herkes çocuğun kayboluşunu düşünür. Beyin bir de kızı varmış. Kız, abisinin kaybolduğunu öğrendiğinden itibaren yastadır. Çocuğun evde bir atı varmış. Kız kardeşi bu ata bakmaya başlamış. Her gün temizlemiş, tımarlamış ve abisinin dönmesini beklemiş.
Beyin oğlu ise kaybolduktan sonra bir türlü yolunu bulamamış. Artık iyice yorulunca bir akarsu görmüş ve buraya uzanmaya karar vermiş. akan suyun da sesiyle beraber çocuk uyuyakalmış. Bu akarsuya yakın bir bölgede ise Şeytan Kalesi bulunuyormuş. Bu kalenin beyinin ise bir kızı varmış.
Bu kız gezintiye çıktığı sırada bu çocuğu görmüş ve görür görmez aşık olmuş. Hemen kaleye geri dönerek babasına çok yakışıklı bir çocuğu uyurken gördüğünü ve aşık olduğunu anlatmış. Kızın babası hemen bir gurup askeri çocuğun olduğu bölgeye yollar ve çocuğu kaleye getirmelerini ister. Çocuk kaleye geldikten sonra çeşitli sorgulara maruz kalır.
Daha sonrasında ise çocuk zindana atılır. Fakat beyin kızı bu çocuğa çok aşıktır ve zindanda olmasına gönlü razı gelmez. Bu sebep ile babası ile konuşur ve çocuğu kendisinin cezalandırmak istediğini söyler.
Kızın babası durumu kabul eder. Böylece çocuğu at bakım bölümüne verirler ve orada çalıştırırlar. Bu şekilde kız da çocuğu düzenli olarak görmeye başlar. Kız, sevgisini dile getirir ve duygularını çocuğa belli eder. Fakat çocuk bu duygulara karşılık vermez. Çocuğun aklındaki tek şey kendi yaşadığı bölgeye dönmek ve ailesidir. Çocuk kaçmanın bir yolunu aramaktadır.
Bir gün ahırdan bir at çalar ve gece yarısı sessizce oradan uzaklaşır. Çok uzun bir zaman boyunca çocuk kendi yaşadığı yeri arar ve en sonunda bulur. Çocuk şehre girer ve tüm halk onu büyük bir coşku ve mutluluk ile karşılar.
Bu sırada çocuğun kardeşi de çocuğun atına su içiyormuş. Atın su içtiği çeşme kırk musluklu bir çeşmeymiş. Kız bir heyecan ile kardeşine doğru koşunca tüm muslukları açık unutmuş. İnsanlar eğlenip çalıp söylerken musluk açık kalmış. Musluk aka aka bugünkü gölü oluşturmuş. Bu hikaye de yıllardır gölün efsanesi olarak anlatılırmış.