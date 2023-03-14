Görenleri geçmişe götürüyor | Alın size doğal buzdolabı

Yozgat Çamlık Milli Parkı'na giderek kar kuyularını görüntüleyen Erdoğan Budak isimli vatandaş, "Büyüklerimizden duyduğumuza göre çamlıkta çok sayıda kar kuyusu var. Bunlar 1950'li yıllarda doğal buzdolabı olarak kullanılıyormuş. Kışın kar yağınca bu kuyulara karlar basılıyormuş, daha sonra üzerine toprak seriliyor ve hasır, çul serilerek havayla teması kesiliyormuş. Yazın sıcağında da bu karlar çıkarılarak hem dondurma yapımında hem de farklı içeceklerde kullanılıyormuş. Eskiden vatandaşlar soğukta durmasa gereken eşyalarını, gıdalarını burada muhafaza ediyormuş. Kar kuyusunun eni 6 metreyi, derinliği de 4 metreyi buluyor. Zamanla toprakla buralar dolmuş, daha fazla da olduğu söyleniyor" dedi.