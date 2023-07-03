  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
6
Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

2023-07-03 09:49:26
Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

100 metrelik kurdele üzerindeki 20 bin TL’lik takı, gelin ve damadı şaşırttı.

#1
Foto - Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde Ali ve Sinem Nure çiftinin düğününde, damadın kuzeninin 400 adet 50 TL’lik banknotu 100 metrelik kurdele üzerinde birleştirerek takı olarak takması herkesi şaşırttı.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

Ali ve Sinem Nure çifti, geçtiğimiz hafta sonu Kırıkhan ilçesi Kangallar Mahallesi’nde düzenlenen düğünle hayatını birleştirdi. Nure çiftinin düğününe, damadın kuzeni Berkecan Nure’nin yaptığı sürpriz damga vurdu. Berkecan Nure, 3 kuzeninin yardımıyla 1,5 saatte, 400 adet 50 TL’lik banknotu yaklaşık 100 metrelik kurdele üzerinde birleştirmeyi başardı. Düğünde takı merasiminin başlamasıyla birlikte kuzen Nure, 100 metrelik kurdele üzerindeki 20 bin TL’lik takısını 2 arkadaşının yardımıyla gelin ve damada taktı. Kurdele üzerindeki takının takılmasıysa Nure çiftinin ve düğüne katılanların şaşkınlığı arasında dakikalarca sürdü.

#3
Foto - Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

Deprem sonrası zor günler geçirdiklerini ve kuzeninin yaptığı sürprizi beklemediklerini ifade eden damat Ali Nure, “2 gün önce düğünümüz oldu, aylardır beklediğimiz gündü. Deprem de bizi çok etkiledi. Çok şükür, bu günleri de atlattık. Yeğenim Berke bize sürpriz yaptı, biz böyle bir sürpriz beklemiyorduk. Paralar, metrelerce uzunluğunda bizi şaşırttı. Düğün fotoğraflarımızı çeken Ferdi abi de çektiği güzel fotoğraflar ile bize ölümsüz bir anı bıraktı” dedi.

#4
Foto - Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

Gelin Sinem Nure ise metrelerce uzunluğundaki para karşısında şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, “Düğünümüz çok güzel geçti, beklenmedik anda bir sürpriz yaptı Berke. Zorluklar yaşadık ama sonu çok güzel oldu. Şu an çok mutluyuz. Kötü günlerimiz oldu ama sağ olsun eşim ve ailesi benim yanımda durdu. Metrelerce uzunluğundaki parayı görünce şaşırdık. Bir emek vardı ve çok hoşumuza gitti” şeklinde konuştu.

#5
Foto - Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

Damadın kuzeni Berkecan Nure de, “Benim kuzenim evlenmişti. Bir anda herkesi şaşırtacak sürpriz yapmayı düşündüm. O yüzden 100 metre kurdeleye, 20 bin TL'yi, 50 TL’lik banknotluk halinde uç uca bağladım ve takı olarak taktım. Düğün mevlitli olduğu için kimsenin aklında böyle bir şey yoktu. Bir anda aklıma böyle güzel bir fikir geldi. Herkes mutlu olsun hem de değişik bir şey olsun istedim. Çok da güzel oldu. Gelin, damat ve düğündeki herkes çok şaşırdı. Hiç kimse bu sürprizi beklemiyordu. Hesapladığıma göre 400 adet 50 TL’lik banknot vardı. Onları da yaklaşık 100 - 120 metre kurdeleye uç uca bağladım. Bu takıyı yapmamız 4 kişi, 1 buçuk saatimizi aldı. Zordu ama onların mutluluğu bizi daha çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Damadın babası Cuma ve annesi Emine Nure de mutlu olduklarını belirterek, kurdele üzerindeki paraları saymanın zor olduğunu, oğulları ve amcasının saydığını kaydetti.

Rezalet ki ne rezalet! Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Bakanlık el attı
Gündem

Rezalet ki ne rezalet! Yüzleri maskeli adamlar ürküttü! Bakanlık el attı

6 Şubat depreminin vurduğu 10 kentte çocuklar için düzenlenen kukla gösterisi gündemde. Gösterinin konusu yanı sıra, kullanılan ses efektler..
Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler
Siyaset

Hulki Cevizoğlu'ndan 'neden AK Parti'desin' eleştirilerine cevap! Cumhurbaşkanı Erdoğan için olay sözler

Hulki Cevizoğlu, AK Parti'den milletvekili oluşuna şaşıranlara yanıt verdi. Erdoğan'ın antiemperyalist olduğunu söyleyen Cevizoğlu, "Ait old..
2023 model Tofaş Şahin Türkiye’de satışa çıktı! İlan fiyatı şaşırtıyor
Otomotiv

2023 model Tofaş Şahin Türkiye’de satışa çıktı! İlan fiyatı şaşırtıyor

Türkiye yollarında sevilen Tofaş Şahin sıfır modeli üretildi. 2023 model Tofaş Şahin nihayet Türkiye’de de satışa çıktı. Tofaş Şahin Türkiye..
Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış
Otomotiv

Alman devi Opel sürpriz hamleyi duyurdu: logosunu değiştirdi! Bakın ne yapmış

Otomobil markalarından birisi olan Opel logosunda değişikliğe gitti. Bir çok ülkede faaliyet gösteriyorlar! A İşte Alman otomobil devinin ye..
O ülkeyle sözleşme imzalandı! Tamı tamına 25 adet F-35 savaş uçağı alınacak
Gündem

O ülkeyle sözleşme imzalandı! Tamı tamına 25 adet F-35 savaş uçağı alınacak

İsrail Savunma Bakanlığının, 25 adet F-35 Lightning II savaş uçağı alımı için ABD ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

İşte en çok zamlanan ve ucuzlayan ürün
Ekonomi

İşte en çok zamlanan ve ucuzlayan ürün

Haziran ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan kıvırcık salata yüzde 62,56 ile fiyatı en fazla artış göste..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23