Görenler şaştı kaldı! Yok böyle takı töreni

Damadın kuzeni Berkecan Nure de, “Benim kuzenim evlenmişti. Bir anda herkesi şaşırtacak sürpriz yapmayı düşündüm. O yüzden 100 metre kurdeleye, 20 bin TL'yi, 50 TL’lik banknotluk halinde uç uca bağladım ve takı olarak taktım. Düğün mevlitli olduğu için kimsenin aklında böyle bir şey yoktu. Bir anda aklıma böyle güzel bir fikir geldi. Herkes mutlu olsun hem de değişik bir şey olsun istedim. Çok da güzel oldu. Gelin, damat ve düğündeki herkes çok şaşırdı. Hiç kimse bu sürprizi beklemiyordu. Hesapladığıma göre 400 adet 50 TL’lik banknot vardı. Onları da yaklaşık 100 - 120 metre kurdeleye uç uca bağladım. Bu takıyı yapmamız 4 kişi, 1 buçuk saatimizi aldı. Zordu ama onların mutluluğu bizi daha çok mutlu etti” ifadelerini kullandı. Damadın babası Cuma ve annesi Emine Nure de mutlu olduklarını belirterek, kurdele üzerindeki paraları saymanın zor olduğunu, oğulları ve amcasının saydığını kaydetti.