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Görenler şaştı kaldı! Kars Çayı'nın son hali

2023-06-28 16:59:36
Görenler şaştı kaldı! Kars Çayı'nın son hali

Kars Çayı’nın rengi değişti. Merkezden geçen Kars Çayı'nın rengi kahverengiye döndü.

#1
Foto - Görenler şaştı kaldı! Kars Çayı'nın son hali

Kars’ta son günlerde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağmur ve doludan dolayı ekili alanlar zarar görürken, Aşırı yağmurlardan Kars Çayı da nasibi aldı.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! Kars Çayı'nın son hali

Aşırı yağmurlardan dolayı çayın renginin değiştiğini ifade eden vatandaşlar, "Son günlerde Kars çok yağmur aldı.

#3
Foto - Görenler şaştı kaldı! Kars Çayı'nın son hali

Yüksek kesimlerde dolu, merkezde sağanak yağmur yağıyor. dağlardan gelen sular, çaya karışıyor. dağlardan çamurlu bir şekilde gelen sular, çayında rengini değiştirdi" dediler.

#4
Foto - Görenler şaştı kaldı! Kars Çayı'nın son hali

Öte yandan kahverengine dönüşen çay görenlerinde dikkatini çekiyor.

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