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Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

2022-08-28 11:15:50
Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

Bursa yollarında Alman plakalı aracı gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

#1
Foto - Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

Otomobilin üzerindeki eşya konulan bölüme çıkan Alman turist bu şekilde şehir merkezinde tur attı. Turisti gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

#2
Foto - Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

Alman turist vatandaşların şaşkın bakışları arasında şehir merkezinde uzun süre turladıktan sonra Tophane meydanında bulunan polisin uyarısı sonucu aracın üzerinden indi.

#3
Foto - Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

Şehir merkezinde tur atan Alman plakalı araçların Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de start alan ‘Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi’ için Bursa'da olduğu öğrenildi.

#4
Foto - Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de Gül Baba Türbesi’nden start alan Tuna’dan Orhun’a İpek Yolu Rallisi, Doğu Batı Dostluk ve Barış Rallisi Derneği Başkanı Nadir Serin’in öncülüğünde ‘Tuna Nehri’ni takiben’ sırasıyla Sırbistan ve Bulgaristan üzerinden Balkanlar etabını tamamlayarak, Türkiye’ye giriş yaptı.

#5
Foto - Görenler şaştı kaldı! Alman'ın Bursa'da yaptığına bakın

İpek Yolu’nun son durağı olan 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa’ya ulaşan ralli ekibi, Bursa startı için tarihi belediye binası önünde buluştu. Yarışmacılar; daha sonra sırasıyla Eskişehir, Ankara, Tokat, Ordu, Trabzon, Rize ve Artvin’e varacak. İpek yolu rallisi, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Kazakistan ve Özbekistan’ın geçilmesi ile Kırgızistan’da son bulacak.

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