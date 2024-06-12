  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey Gürcü ve Azeri askerlerinin gözünün önünde oldu! Türk İHA'sı tarafından vuruldu

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın çalımı! Messi'nin kankası geliyor: Herşey ama herşey çok değişecek!

Yerin altında kaç ton altın kaldığı açıklandı! O tarihte her şey ama her şey bitecek

Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Siz daha önce böyle bir koç gördünüz mü?

Ünlü şirket 'kesin' diyerek duyurdu: O bankalar iflas edecek

Beşiktaş'ta büyük temizlik başlıyor! İşte Brad Friedel'in hedefindeki 5 oyuncu

1,7 tonluk devasa boğanın fiyatı dudak uçuklattı

Beşiktaş’a gidecek denilen Dzeko konuştu! 'Şu an yaşananlardan önce'

Fenerbahçe için kritik çağrı! 6 yıldır aynı nakarat: Güler misin ağlar mısın?
Yaşam
7
Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

2024-06-12 16:16:36
Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Samsun'da balıkçıların yaptığı yüzen kümes görenleri bir hayli şaşırtıyor.

#1
Foto - Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Samsun'un Atakum ilçesinde hayatlarını geçiren balıkçılar, can sıkıntılarını gidermek ve hayvan beslemek için değişik bir yol seçtiler.

#2
Foto - Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Denizde ördek beslemek isteyen balıkçılar, yavru ördekleri korumak için denizde yüzen kümes icat ettiler. Palet, kasa, su bidonu ve tel kullanarak kümes yapan balıkçılar, 2 haftadır yavru ördeklere denizin içindeki yüzen kümeste besliyorlar.

#3
Foto - Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Denizde yüzen kümeste ördekleri izlemenin kendisine mutluluk verdiğini ifade eden 74 yaşındaki balıkçı Kadir Aksoy, “Biz denizde, suda gezen kümeste ördeklerimizi besliyoruz. Yüzen kümes fikri aniden aklımıza geldi. Yüzen bir kümeste havuz sistemli bir kümes yaptık.

#4
Foto - Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

İnsanların böyle konforları var da hayvanların ‘neden olmasın' dedik. Kümeste yem, su, gölgelik alan ve salma bölümü var. 10 adet yavru ördek mutlu bir şekilde yüzen kümeste yaşıyorlar. Denizin ortasında oldukları için zaten serin bir ortamdalar. 10 gün sonra da doğaya salacağız.

#5
Foto - Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Kümesteki ördekler yabani değil evcil ördekler. Yüzen kümesi palet, sandık, bidondan yaptık. 3 kişi kısa bir sürede kümesi tamamladık. Doğa insanı olduğum için denizde yüzen kümeste ördekleri görünce zevk alıyorum. Yavrularımız hemen hemen 2 aylık. Yumurtalarını da kimseye vermeyeceğiz, kendimiz de almayacağız. İsterlerse yatsınlar kendi yavrularını büyütsünler, beslesinler. Yüzen ördek yumurtasının da daha değişik olacağı kesin” dedi.

#6
Foto - Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

Aksoy ayrıca, 10 gün sonra suya girmeye başlayacak ördekler için kümeste denize girmelerini sağlayacak bir alan oluşturacaklarını ve kümesin çatısına da gölge oluşturması için şemsiye monte edeceklerini sözlerine ekledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü
Dünya

Hizbullah'a şok saldırı: Üst düzey 4 isim öldürüldü

Hizbullah, İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 üst düzey yöneticinin öldüğünü duyurdu.

Bu nasıl petrol anlaşması? Çıkarılan petrolün yüzde 82'si Avustralyalı şirkete gidiyor

Bu nasıl petrol anlaşması? Çıkarılan petrolün yüzde 82'si Avustralyalı şirkete gidiyor
Mahkeme ahlaksızlığa geçit vermedi
Gündem

Mahkeme ahlaksızlığa geçit vermedi

Küresel şer çeteleri eliyle toplumumuza dayatılmak istenen ve Türk aile yapısının ruh kökünü hedef alan eşcinsel sapkınlığı meşrulaştırmaya ..
Koç Holding hakkında beklenmedik karar! Satmaya başladılar

Koç Holding hakkında beklenmedik karar! Satmaya başladılar
Bölgede sıcak gelişme! Türk SİHA'larını vurmaları için füze veren İran, Azerbaycan ile harekete geçiyor

Bölgede sıcak gelişme! Türk SİHA'larını vurmaları için füze veren İran, Azerbaycan ile harekete geçiyor
Bir otogalerici sosyal medyada viral oldu! Çözüm bulunmazsa batacağız
Sosyal Medya

Bir otogalerici sosyal medyada viral oldu! Çözüm bulunmazsa batacağız

İstanbul'da röportaj veren bir otogalericinin sözleri gündem oldu. Galerici, "Araç alım-satım işlemi durdu. Çözüm bulunmazsa, galericiler bi..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23