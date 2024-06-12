Görenler ne olduğuna anlam veremiyor! Bu da yüzen kümes

İnsanların böyle konforları var da hayvanların ‘neden olmasın' dedik. Kümeste yem, su, gölgelik alan ve salma bölümü var. 10 adet yavru ördek mutlu bir şekilde yüzen kümeste yaşıyorlar. Denizin ortasında oldukları için zaten serin bir ortamdalar. 10 gün sonra da doğaya salacağız.