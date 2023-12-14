Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

Kural, mantarı ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Mantar toplamaya çıktığımda bu mantarı gördüm. İlk başta böyle bir mantar görmediğim için şaşırdım. Daha sonra araştırdım ve bu mantarın yenilebilir olduğunu öğrendim. Ancak yine de vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu. Kural, vatandaşların mantar toplarken ve yerken dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Mantar toplarken ve yerken dikkatli olmazsak, zehirlenmelere neden olabilir" dedi..