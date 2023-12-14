  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Eski milli futbolcunun son durumunu duyanlar şok oldu! Taraftarlar ayağa kalktı: Flaş gelişme…

Kıskananlar çatlasın! Milli gurur Togg artık daha güçlü olacak! 10 dakika şarjla 400 km menzil sunacak!

Adeta zehir saçıyor! Siz siz olun ıhlamuru böyle demlemeyin

Fenerbahçeliler şok olacak! Ne umutlarla gelmişti Ocak'ta yolcu artık: Çok naz artık usandırdı...

Tuvalet kağıdına görülmemiş indirim! 4 liraya geliyor, kampanya o tarihte bitecek

Nihayet masaya yumruğunu vuran bir başkan Beşiktaş'a geldi! Büyük şok! Resmen açıkladı...

Takımı satanı siz de satmalısınız! Taraftarlardan peş peşe yorumlar.... Sosyal medya yıkılıyor!

Haritalarda Aykut Kocaman'ı görenler şok oldu! Mahalleli ayağa kalktı, yetkililere peş peşe çağrılar yapılıyor

Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

Aman dikkat kışın tehlike artıyor!
Yaşam
3
Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

2023-12-14 10:40:40
Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

Kütahya'da bir vatandaş mantar toplamaya çıktığında çift başlı bir melki buldu.

#1
Foto - Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Yenice köyü ormanlık alanında bulunan çift başlı mantar, ilgi gördü. Mantarı bulan Ahmet Kural, havaların kış mevsimi ve havaların yağmur sonrası sıcak gitmesi ile mantarların yeniden çıktığını söyledi. Kural, "Melki ve karaca dediğimiz mantarlar çokça görülüyor. Ancak vatandaşların bunları toplarken ve yerken çok dikkatli olmaları gerekir. İçlerinde zehirli olanlarda olabilir" dedi.

#2
Foto - Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

Kural, mantarı ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Mantar toplamaya çıktığımda bu mantarı gördüm. İlk başta böyle bir mantar görmediğim için şaşırdım. Daha sonra araştırdım ve bu mantarın yenilebilir olduğunu öğrendim. Ancak yine de vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu. Kural, vatandaşların mantar toplarken ve yerken dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Mantar toplarken ve yerken dikkatli olmazsak, zehirlenmelere neden olabilir" dedi..

Bursa'da deprem! İstanbul'da da hissedildi
Gündem

Bursa'da deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Hayret ki ne hayret! Yeni Asyacılar ve bu haberi yapanlar aynı adaya oy veriyor
Medya

Hayret ki ne hayret! Yeni Asyacılar ve bu haberi yapanlar aynı adaya oy veriyor

Logolarında Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin fotoğrafını kullanarak kendilerini kamuoyuna "nurcu" diye tanıtan Yeni Asyacılar, Bediüzza..
'Giderken Ecevitçiydim orada Tayyipçi oldum!'
Sosyal Medya

'Giderken Ecevitçiydim orada Tayyipçi oldum!'

Sosyal medyada yayınlanan bir sokak röportajında konuşan vatandaş Batı hayranlarına gerçeği anlattı.
Kassam Tugayları'ndan yeni operasyon görüntüsü!
Gündem

Kassam Tugayları'ndan yeni operasyon görüntüsü!

Filistin topraklarında küffara karşı direnişi sürdüren Kassam Tugayları, yeni bir operasyon görüntüsü paylaştı.
Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama
Gündem

Yaz saati uygulaması devam edecek mi? Bakan Bayraktar'dan açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yaz saati uygulaması devam edecek" dedi.
Kredi dolandırıcıları polisin ‘buluşma’ tuzağıyla yakalandı
Aktüel

Kredi dolandırıcıları polisin ‘buluşma’ tuzağıyla yakalandı

Çekmeköy’de yüksek miktarda kredi kullanmak isteyen vatandaş, internetten tanıştığı şahıslar tarafından 77 bin TL dolandırıldı...
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23