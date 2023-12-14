Görenler inanamadı! Bilinçsizce tüketmeyin

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Kütahya'da bir vatandaş mantar toplamaya çıktığında çift başlı bir melki buldu.
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Kütahya'da bir vatandaş mantar toplamaya çıktığında çift başlı bir melki buldu.
Kütahya'nın Emet ilçesinde bulunan Yenice köyü ormanlık alanında bulunan çift başlı mantar, ilgi gördü. Mantarı bulan Ahmet Kural, havaların kış mevsimi ve havaların yağmur sonrası sıcak gitmesi ile mantarların yeniden çıktığını söyledi. Kural, "Melki ve karaca dediğimiz mantarlar çokça görülüyor. Ancak vatandaşların bunları toplarken ve yerken çok dikkatli olmaları gerekir. İçlerinde zehirli olanlarda olabilir" dedi.
Kural, mantarı ilk gördüğünde çok şaşırdığını belirterek, "Mantar toplamaya çıktığımda bu mantarı gördüm. İlk başta böyle bir mantar görmediğim için şaşırdım. Daha sonra araştırdım ve bu mantarın yenilebilir olduğunu öğrendim. Ancak yine de vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye ederim" diye konuştu. Kural, vatandaşların mantar toplarken ve yerken dikkatli olmalarını tavsiye ederek, "Mantar toplarken ve yerken dikkatli olmazsak, zehirlenmelere neden olabilir" dedi..
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