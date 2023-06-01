Görenler gurur duydu! SAT Komandolarının eğitimi nefes kesti

Yüksek görev bilincine sahip olan komandolar " Ben değil biz " anlayışıyla her türlü zorluğun üstesinden geliyor. SAT timleri, havadan, karadan, denizden, sualtından düşman topraklarına sızarak, kara hedeflerine veya su üstü hedeflerine taarruzlar ile keşif, gözetleme ve istihbarat toplama görevleri icra ediyor. Komandolar, her türlü silahla atış eğitimlerini, uzman nişancı atış eğitimlerini görevlerine yönelik senaryolara uygun şekilde yapıyorlar. Gece gündüz aldıkları zorlu eğitimlerle her zaman göreve hazır halde bekliyorlar.