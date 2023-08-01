Görenler gözlerine inanamıyor! Adeta kolları bacakları var!

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı 45 kilometre uzaklıkta, bin 600 rakımda bulunan Evdilek Mahallesi'nde (Yayla), geçmiş yıllarda yaşamın olduğu ve halen çevresinde konaklamanın sürdüğü Göz mevkiindeki yaşam kayaları dikkat çekiyor. Özellikle yazın sıcak havalarda serinlemek için insanların dinlenmeye geldiği kayalık bölge doğal güzelliği ile mest ediyor. Zaman zaman bölgeye fotoğrafçılar da giderek doğal güzelliği görüntülüyor. Son olarak bölgeye giden fotoğrafçılar kayalıklarda doğal olarak oluşan ve bir ayıyı andıran silueti fark etti. Gözleri, burnu, kol ve bacaklarıyla kayada beliren ayı silueti dron ile de görüntülendi.