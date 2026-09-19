Görenler “Bu nasıl olur” diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimlerinde sandık başına gitmek yerine oyunu bilgisayar üzerinden kullandı. Kremlin’in yayımladığı görüntülerde Putin’in makamındaki bilgisayardan çevrimiçi oylama sistemine bağlandığı anlar yer alırken, karelerde fark edilen bir detay dikkat çekti. Putin’in oy kullandığı makam bilgisayarının masaüstünde Windows işletim sisteminin etkinleştirilmediğini belirten uyarının bulunduğu görüldü.