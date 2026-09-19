  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Mansur Yavaş da değil, Ekrem İmamoğlu da... Özgür Özel’in cumhurbaşkanı adaylığı için görüştüğü isim herkesi ters köşe yapacak Marine olursa tavuk göğsünü pamuk gibi yumuşak yapar... Kilo sağlığı üzerinde etkisi var! İşte formüller Görenler “Bu nasıl olur” diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı Verdiği pozla tüm dünyada tanınan milli atıcı Yusuf Dikeç’ten şaşırtan hamle! İşte yeni mesleği Dünyaca ünlü burger zincirinde deprem: 60 restoran birden kapandı, iflas bayrağı çekildi Yemeğin lezzetini katlayan püf nokta! Baharatı ne zaman eklediğiniz çok önemli Ana-avrat dümdüz gitmişti! Hakim ve savcılara küfreden savcıyla ilgili sıcak gelişme Şemsiyesiz çıkmayın! Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı Meral Akşener’den yeni adım! Kurduğunu tüm Türkiye’ye ilan etti: İşte logosu
Dünya
4
Yeniakit Publisher
Görenler "Bu nasıl olur" diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Görenler “Bu nasıl olur” diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Duması seçimlerinde sandık başına gitmek yerine oyunu bilgisayar üzerinden kullandı. Kremlin’in yayımladığı görüntülerde Putin’in makamındaki bilgisayardan çevrimiçi oylama sistemine bağlandığı anlar yer alırken, karelerde fark edilen bir detay dikkat çekti. Putin’in oy kullandığı makam bilgisayarının masaüstünde Windows işletim sisteminin etkinleştirilmediğini belirten uyarının bulunduğu görüldü.

#1
Foto - Görenler "Bu nasıl olur" diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Parlamentosunun alt kanadı olan Devlet Duması milletvekili seçimleri kapsamında tercihini dijital ortamda sandığa gitmeden kullandı. Kremlin Basın Servisinin kamuoyuyla paylaştığı resmi görüntülerde, Rus liderin makam odasındaki bilgisayardan çevrimiçi oylama sistemine katıldığı anlar yer aldı.

#2
Foto - Görenler "Bu nasıl olur" diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı

Son yıllarda sandık başına gitmek yerine internet üzerinden oy kullanmayı rutin hale getiren Putin, daha önceki devlet başkanlığı seçimlerinin yanı sıra Moskova Şehir Duması ve belediye başkanlığı seçimlerinde de benzer bir yöntem tercih etmişti.

#3
Foto - Görenler "Bu nasıl olur" diyor! Putin’in bilgisayarındaki detay ağızları açık bıraktı

Öte yandan Kremlin’in servis ettiği yüksek çözünürlüklü görüntülerde bir detay ise gözlerden kaçmadı. Putin’in oy kullandığı makam bilgisayarındaki Windows işletim sisteminin lisanssız olduğu anlaşıldı. Masaüstünün sağ alt kısmında yer alan ‘sistem etkinleştirme’ uyarısı kısa sürede dünyanın gündemine oturdu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak
Gündem

Türkiye ve Çin anlaştı: Uçaklar peş peşe havalanacak

Türk Hava Yolları (THY) ile Çin’in bayrak taşıyıcı hava yolu markası Air China arasında yapılan anlaşma büyütüldü. 6 yeni destinasyon devrey..
Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi
Gündem

Aras Bulut İynemli, Melis Sezen, Sefo ve Hasan Şaş hakkında karar verildi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan 24 kişiden 21'..
İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!
Dünya

İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi!

İspanyol savunma sanayiinin öncü firması Indra, ülkede düzenlenen Unvex fuarında askeri dengeleri sarsacak yeni projelerini kamuoyuna duyurd..
HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı
Gündem

HSK'dan flaş karar! Türkşad Kunthan Uçuk görevden uzaklaştırıldı

HSK İkinci Dairesi, Cumhuriyet Savcısı Türkşad Kunthan Uçuk'un üç ay süreyle geçici olarak görevden uzaklaştırılmasına oy birliğiyle karar v..
Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli
Gündem

Piyasayı karıştıran paylaşımlara neşter! 246 hesaba erişim engeli

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasaları hakkında yatırımcılarda korku ve paniğe yol açabilecek nitelikte spekülatif paylaşımlar..
CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı
Gündem

CHP’de koltuk yarışı hızlandı: Kılıçdaroğlu'na 6 rakip çıktı

Nisan 2027’de yapılması planlanan CHP’nin büyük kurultayı öncesi koltuk yarışı hareketlendi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, parti için..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23