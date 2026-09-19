Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

"YERLİLEŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ" Savunma sanayisinde güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zincirinin stratejik önemine dikkati çeken Görgün, "Bir platformu milli imkanlarla tasarlamak elbette önemlidir. Ancak şunu da biliyoruz ki, tek başına yeterli değildir. O platformun en küçük parçasından en kritik malzemesine kadar; bütün tedarik zincirini güvence altına almak, yerlileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Sektörün tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak tedarik ve üretim süreçleri derinleştiriliyor.