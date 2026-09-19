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Teknoloji-Bilişim
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Yeniakit Publisher
Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

#1
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün yurt dışından ithal edilen birçok ürünün artık Türkiye içerisinde üretilmeye başlandığını açıkladı. Görgün sektörde yürütülen projelerle birlikte savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine yükseldiğini belirtti.

#2
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

Türkiye, savunma sanayiinde yerli ve milli ürünlere yönelik çok sayıda yatırım yapıyor. Özellikle son yıllarda yurt dışından ithal edilen çok sayıda ürün Türkiye içerisinde üretilmeye başlandı. İthal ürünlerin yerleştirilmesi süreci devam ederken savunma sanayiindeki son duruma dair önemli veriler açıklandı.

#3
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

YERLİLİK ORANI YÜZDE 83'E YÜKSELDİ: Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Denizli'de sanayi sektöründe faaliyet gösteren firmalarla bir araya geldi. Burada üretim ve ihracata dair açıklamalarda bulunan Görgün, savunma sanayiindeki yerlilik oranının yüzde 83 seviyesine yükseldiğini duyurdu.

#4
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

"YERLİLEŞTİRMEK VE SÜRDÜRÜLEBİLİR HALE GETİRMEK ZORUNDAYIZ" Savunma sanayisinde güçlü ve sürdürülebilir bir tedarik zincirinin stratejik önemine dikkati çeken Görgün, "Bir platformu milli imkanlarla tasarlamak elbette önemlidir. Ancak şunu da biliyoruz ki, tek başına yeterli değildir. O platformun en küçük parçasından en kritik malzemesine kadar; bütün tedarik zincirini güvence altına almak, yerlileştirmek ve sürdürülebilir hâle getirmek zorundayız." ifadelerini kullandı. Sektörün tam bağımsızlık vizyonu doğrultusunda, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltacak tedarik ve üretim süreçleri derinleştiriliyor.

#5
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

TİTANYUM ALAŞIMI VE KRİTİK YARI MAMUL ÜRETİMİ: Savunma sanayiinde yürütülen projeler, yüzlerce alt yüklenici ve KOBİ'nin katılımıyla büyümeye devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle havacılık ve savunma projelerinin temel ihtiyaçlarından biri olan titanyum alaşımı ve kritik yarı mamul üretimine yönelik yeni yerli yatırım çalışmaları yürütülüyor.

#6
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

SİPER VE KAAN: Üretim süreçleri devam eden kritik platformlardan SİPER projesinde, tedarik zincirinin güvence altına alınması amacıyla yaklaşık bin yerli firma eş zamanlı görev yapıyor. Türkiye'nin en önemli havacılık projesi olan Milli Muharip Uçak KAAN'ın üretim, mühendislik ve parça tedariki aşamalarında ise 750 yerli firma aktif rol oynuyor.

#7
Foto - Savunmada yüzde 83 yerlilik oranına ulaşıldı: Dışa bağımlılığa neşter vuruldu

İSTİHDAM 135 BİN KİŞİYİ AŞTI: Genişleyen yerli üretim ağıyla birlikte savunma sanayii ekosistemi genelinde firma sayısı 4 binin üzerine çıkarken, doğrudan istihdam kapasitesi de 135 bin kişiyi aşmış durumda. Sektörün derinleşen bu tedarik yapısı, Türkiye'yi küresel pazarda dünyanın en büyük 11. savunma ihracatçısı konumuna taşımış bulunuyor.

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