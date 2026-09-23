Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

Sistemin temel görevine bakıldığında, Zubr’un alçaktan uçan küçük boyutlu hedeflere karşı görev yaparak kritik tesislerin korunmasını sağladığı görülüyor. Hava tehditlerini otonom olarak tespit eden sistem, hedefleme verilerini imha araçlarına aktarıyor. Bunun yanı sıra sistem, entegre ve kademeli bir anti-İHA savunmasının parçası olarak da görev yapabiliyor. Bu doğrultuda Zubr, tek başına kullanılabildiği gibi tesislerin kademeli hava savunmasını oluşturacak şekilde entegre anti-İHA savunma mimarisine de dahil edilebiliyor. Öte yandan sistem, “Pantsir”ler de dahil olmak üzere daha büyük hava savunma sistemleriyle birlikte çalışarak ortak bir hava savunma hattının son savunma katmanını oluşturabiliyor.