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Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

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Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

Rus devlet şirketi Rostec, Ukrayna'nın yoğun dron saldırılarına karşı son savunma hattı olarak geliştirilen yeni "Zubr" anti-İHA sistemlerinin Rusya Savunma Bakanlığına teslim edildiğini duyurdu. Otonom radar ve hedefleme özellikleriyle donatılan sistem, alçaktan uçan küçük hedefleri ve dolanan mühimmatları 24 saat boyunca takip ederek yoğun bir ateş perdesi oluşturma kapasitesine sahip. Pahalı önleme füzelerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Pantsir gibi büyük sistemlerle entegre çalışabilen bu yeni yakın hava savunma kalkanı, cephe hattındaki yıpranmayı durdurmayı hedefliyor.

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Foto - Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

Rus devlet şirketi Rostec’in iştiraklerinden Vysokotochnye Kompleksy tarafından üretilen yeni “Zubr” anti-İHA sistemleri, Rusya Savunma Bakanlığına teslim edildi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sistemlerin küçük ve alçaktan uçan hedeflerin yanı sıra dolanan mühimmatlara karşı yakın hava savunma görevi icra edeceği belirtildi.

#2
Foto - Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

Teslimatla ilgili olarak Rostec Silahlanma Kümesi Sanayi Direktörü Bekhan Özdoev, “Vysokotochnye Kompleksy şirketi tarafından geliştirilen bu sistem, farklı boyutlardaki dronların 24 saat boyunca tespit edilmesi ve otomatik olarak takip edilmesi için gerekli tüm donanıma sahip. ‘Zubr’, hava hedefini kilitledikten sonra yoğun bir ateş perdesi oluşturarak hedefi etkisiz hale getiriyor. Böylece sistemin devreye girdiği son savunma hatlarında düşman insansız hava araçlarının başarı şansı önemli ölçüde azalıyor. ‘Zubr’un etkinliği, muharebe kullanım deneyimi ve imha edilen gerçek hedeflerin sayısındaki sürekli artışla doğrulanıyor.” ifadelerini kullandı.

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Foto - Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

Rusya, sistemi ilk kez Ağustos 2024’te düzenlenen Army-2024 savunma fuarında kamuoyuna tanıttı. Sistem, fuarda konsept olarak dikkat çekmişti. Aradan geçen sürecin ardından Rus devlet şirketi Rostec, Ocak 2026’da sistemin ilk teslimatını Rusya Savunma Bakanlığına gerçekleştirdi. Bu kapsamda şirket tarafından yapılan paylaşımda, sistemin güncel versiyonuna ilişkin görüntülere yer verildi. Görüntülerde radarın yaklaşan bir hedefi tespit ettiği, otomatik takip sisteminin operatör müdahalesine gerek duymadan hedefe kilitlendiği ve top modüllerinin hedefe karşılık verdiği görülüyor.

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Foto - Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak

Sistemin temel görevine bakıldığında, Zubr’un alçaktan uçan küçük boyutlu hedeflere karşı görev yaparak kritik tesislerin korunmasını sağladığı görülüyor. Hava tehditlerini otonom olarak tespit eden sistem, hedefleme verilerini imha araçlarına aktarıyor. Bunun yanı sıra sistem, entegre ve kademeli bir anti-İHA savunmasının parçası olarak da görev yapabiliyor. Bu doğrultuda Zubr, tek başına kullanılabildiği gibi tesislerin kademeli hava savunmasını oluşturacak şekilde entegre anti-İHA savunma mimarisine de dahil edilebiliyor. Öte yandan sistem, “Pantsir”ler de dahil olmak üzere daha büyük hava savunma sistemleriyle birlikte çalışarak ortak bir hava savunma hattının son savunma katmanını oluşturabiliyor.

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