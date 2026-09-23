Orduya yeni anti-İHA sistemi teslimatı! Dronlar artık kuş uçurtmayacak
Rus devlet şirketi Rostec, Ukrayna'nın yoğun dron saldırılarına karşı son savunma hattı olarak geliştirilen yeni "Zubr" anti-İHA sistemlerinin Rusya Savunma Bakanlığına teslim edildiğini duyurdu. Otonom radar ve hedefleme özellikleriyle donatılan sistem, alçaktan uçan küçük hedefleri ve dolanan mühimmatları 24 saat boyunca takip ederek yoğun bir ateş perdesi oluşturma kapasitesine sahip. Pahalı önleme füzelerine olan bağımlılığı azaltmak amacıyla Pantsir gibi büyük sistemlerle entegre çalışabilen bu yeni yakın hava savunma kalkanı, cephe hattındaki yıpranmayı durdurmayı hedefliyor.