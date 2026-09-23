A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

Ailesinin de hayır işlerine sahip çıktığını belirten Aydın, “Aileyi bu işe sahip çıkarmak... Torunlarım dahi şu anda bu işin peşinde yani. Onun için çok mutluyum. Bundan sonra yatırımlar olacak yani. Çok yatırımlar olacak. Üç tane okul açtım. İşte yurt burada önemli bir şey yani. Burada Maçka’da bir yurt olması çok önemli” dedi.