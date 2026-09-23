A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım
A101, English Home, EVE ve Carrefour gibi markaların sahibi olan Hacı Turgut Aydın, aldığı yeni yatırım kararını kamuoyu ile paylaştı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A101, English Home, EVE ve Carrefour gibi markaların sahibi olan Hacı Turgut Aydın, aldığı yeni yatırım kararını kamuoyu ile paylaştı.
61 Saat'te yer alan habere göre A101, English Home, EVE ve Carrefour gibi markaları bünyesinde bulunduran Turgut Aydın Holding’in Onursal Başkanı Hacı Turgut Aydın, hem yeni yatırımlar hem de Trabzonspor’a verilecek destek konusunda mesaj verdi.
Ailesinin de hayır işlerine sahip çıktığını belirten Aydın, “Aileyi bu işe sahip çıkarmak... Torunlarım dahi şu anda bu işin peşinde yani. Onun için çok mutluyum. Bundan sonra yatırımlar olacak yani. Çok yatırımlar olacak. Üç tane okul açtım. İşte yurt burada önemli bir şey yani. Burada Maçka’da bir yurt olması çok önemli” dedi.
Trabzon’daki şirketlerinden de söz eden Aydın, “Trabzon’da bayağı şirketlerimiz var. İşte onlarla beraber devamlı çalışıyoruz yani. Şu anda 100 binin üzerinde işçi çalıştıran Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olduk. Son olarak Carrefour’u da ilave ettiğimiz için...” ifadelerini kullandı.
Aydın’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Trabzonspor oldu. Bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını söyleyen Aydın, “Ben futbola yatırım yapmadım şimdiye kadar. Yapmadım yani, istemiyordum. Ama inşallah yapacağız yani. Trabzonspor’a, bu başarıya biz de destek olacağız” dedi.
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