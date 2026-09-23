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Ekonomi
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A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

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A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

A101, English Home, EVE ve Carrefour gibi markaların sahibi olan Hacı Turgut Aydın, aldığı yeni yatırım kararını kamuoyu ile paylaştı.

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Foto - A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

61 Saat'te yer alan habere göre A101, English Home, EVE ve Carrefour gibi markaları bünyesinde bulunduran Turgut Aydın Holding’in Onursal Başkanı Hacı Turgut Aydın, hem yeni yatırımlar hem de Trabzonspor’a verilecek destek konusunda mesaj verdi.

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Foto - A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

Ailesinin de hayır işlerine sahip çıktığını belirten Aydın, “Aileyi bu işe sahip çıkarmak... Torunlarım dahi şu anda bu işin peşinde yani. Onun için çok mutluyum. Bundan sonra yatırımlar olacak yani. Çok yatırımlar olacak. Üç tane okul açtım. İşte yurt burada önemli bir şey yani. Burada Maçka’da bir yurt olması çok önemli” dedi.

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Foto - A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

Trabzon’daki şirketlerinden de söz eden Aydın, “Trabzon’da bayağı şirketlerimiz var. İşte onlarla beraber devamlı çalışıyoruz yani. Şu anda 100 binin üzerinde işçi çalıştıran Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olduk. Son olarak Carrefour’u da ilave ettiğimiz için...” ifadelerini kullandı.

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Foto - A101'in patronu aldığı yeni kararı duyurdu: Bugüne kadar yatırım yapamak istemiyordum ama artık oraya yapacağım

Aydın’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici bölüm ise Trabzonspor oldu. Bugüne kadar futbola yatırım yapmadığını söyleyen Aydın, “Ben futbola yatırım yapmadım şimdiye kadar. Yapmadım yani, istemiyordum. Ama inşallah yapacağız yani. Trabzonspor’a, bu başarıya biz de destek olacağız” dedi.

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