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Teknoloji-Bilişim
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Google'dan kripto para hamlesi

2022-10-13 22:20:42
Google'dan kripto para hamlesi

Teknoloji devi Google, Coinbase ile iş birliği gerçekleştirerek bazı kullanıcıları için kripto para ödemeyi kabul etmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Kripto paralar her geçen gün popülerliğini ve kullanım alanlarını artırmaya devam ediyor.

#2
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Her ne kadar son dönemde büyük bir düşüş içerisinde olsalar da kripto para şirketleri ve borsaları yeni anlaşmalara imza atıyor. Bunun son örneği ise Google ve Coinbase arasında gerçekleşti.

#3
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Google ve Coinbase ortaklığı kripto paraların önünü açabilir Google, Coinbase ile iş birliği gerçekleştirerek bazı kullanıcıları için kripto para ödemeyi kabul etmeye başlıyor.

#4
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Buna göre Google Cloud müşterileri, Coinbase ile yapılan yeni ortaklık sayesinde, yakında kripto para kullanarak hizmetler için ödeme yapabilecek.

#5
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Bu özellik, başlangıçta yalnızca belirli blockchain odaklı şirketler için kullanılabilecek şekilde olacak.

#6
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Ancak daha sonrasında daha fazla firma bu özellikten yararlanabilecek.

#7
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

2023 yılının başlarında sunulmaya başlaması beklenen hizmet için Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum ve Litecoin‘in yanı sıra birçok kripto para birimi kabul edilecek.

#8
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Coinbase bu süreçte küçük bir ücret karşılığında kullanıcılar ve Google arasındaki ödemeleri kolaylaştıracak. Ortaklık ayrıca Coinbase’in değişim ve veri hizmetlerini oluşturmak için stratejik bir bulut sağlayıcısı olarak Google Cloud‘u kullanmasını da içeriyor.

#9
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Coinbase, blok zinciri verilerini uygun ölçekte işlemek için Google Cloud’un bilgi işlem platformunu kullanacağını ve Google’ın birinci sınıf fiber optik ağını kullanarak kripto para hizmetlerinin küresel erişimini artıracağını açıkladı.

#10
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Önümüzdeki dönemde Google’da kripto paralar ile ilgili farklı atılımlar da görme şansımız oldukça yüksek. Ocak 2022’de Google Cloud, PayPal yöneticisi Arnold Goldberg’i ödemeler bölümünün başına getirerek bu yönde önemli bir adım atmıştı.

#11
Foto - Google'dan kripto para hamlesi

Kripto paralar konusunda çalışmalar yapan tek şirket elbette Google değil. Diğer birçok şirket de kripto paraları benimsemek için araştırmalarını sürdürüyor. Örnek vermek gerekirse, Microsoft Store, BitPay ile yapılan ortaklık sonucunda 2014 yılından bu yana Bitcoin ile ödeme alıyor.

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