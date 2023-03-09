2023-03-09 02:15:27 Google ve Meta’da büyük kriz
Teknoloji devleri Google ve Meta, "sahte iş" yapan çalışanlarına yönelik eleştirilerle karşı karşıya. İşten çıkarmaların arttığı bir dönemde sektör analistleri, işe alınan çalışanların gerçekten ne iş yaptığı konusunda endişelerini dile getiriyor. Keith Rabois gibi uzmanlar, sektörün kârlılık ölçütlerine göre hareket etmesi gerektiğini savunuyor ve gereksiz çalışanların azaltılması gerektiğini belirtiyor. 2022'de binlerce şirkette 160 binden fazla personelin işten çıkarıldığı bilgisi veriliyor.