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Teknoloji-Bilişim
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Google ve Meta’da büyük kriz

2023-03-09 02:15:27
Google ve Meta’da büyük kriz

Teknoloji devleri Google ve Meta, "sahte iş" yapan çalışanlarına yönelik eleştirilerle karşı karşıya. İşten çıkarmaların arttığı bir dönemde sektör analistleri, işe alınan çalışanların gerçekten ne iş yaptığı konusunda endişelerini dile getiriyor. Keith Rabois gibi uzmanlar, sektörün kârlılık ölçütlerine göre hareket etmesi gerektiğini savunuyor ve gereksiz çalışanların azaltılması gerektiğini belirtiyor. 2022'de binlerce şirkette 160 binden fazla personelin işten çıkarıldığı bilgisi veriliyor.

#1
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Google ve Meta gibi firmaların işten çıkarma furyası sektörü etkiledi. Ancak bir yatırımcı, bu çalışanların 'balon' olduğunu söyledi.

#2
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Dev teknoloji şirketlerinin işten çıkarma turuna başlaması, sektörde büyük bir etki yarattı. Ancak bazı endüstri analistleri, şirketlerin son yıllarda “hiçbir iş yapmayan” kişileri işe aldığını söyledi. Kıdemli teknoloji uzmanı ve yatırımcı Keith Rabois, Meta ve Google gibi firmalarda yer alan binlerce çalışanın “sahte iş” yaptığını söyledi.

#3
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Google ve Meta, neden gereksiz yere yüzlerce çalışanı işe aldı? Bankacılık firması Evercore’un ev sahipliğinde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Keith Rabois, sektörün odak noktasının değişmesi gerektiğini söyledi.

#4
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Rabois’e göre sektör, çalışan başına elde edilen gelir gibi kârlılık ölçütlerine göre hareket edecek.

#5
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

OpenStore’un CEO’su ve risk sermayesi şirketi Founders Fund’ın genel ortağı olan Rabois, çalışan sayısını azaltmanın nakit akışı oluşturmanın en iyi yolu olduğunu ekledi.

#6
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Google ve Meta gibi firmaların, binlerce gereksiz çalışanı ekibine dahil ederek bunu baltaladığını söyledi.

#7
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Rabois, Twitter CEO’su Elon Musk’a yönelik açıklamalarda da bulundu. Ekim ayında göreve başladıktan bir ay sonra çalışanların yaklaşık yarısını işten çıkardığını tahmin etti.

#8
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Ancak şirketin iş gücünde ciddi kesintiler yapmasının doğru bir karar olduğunu dile getirdi.

#9
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

Etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bu insanlar için yapacak hiçbir şey yok. Hepsinin işi sahte. Şimdi bu açığa çıkıyor, bu insanlar gerçekte ne yapıyorlar (bilinmiyor). Sadece toplantılara gidiyorlar” ifadelerini kullanarak büyük firmaları eleştirdi.

#10
Foto - Google ve Meta’da büyük kriz

İşten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi platformuna göre, 2022’de binden fazla şirkette 160 binden fazla personel işten çıkarıldı. Bu rakam 2023’te ise 100 bini aştı ve daha yılın ilk çeyreğinde olduğunu hatırlatmak gerekiyor.

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