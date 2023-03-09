Google ve Meta’da büyük kriz

Etkinlikte yaptığı açıklamada, “Bu insanlar için yapacak hiçbir şey yok. Hepsinin işi sahte. Şimdi bu açığa çıkıyor, bu insanlar gerçekte ne yapıyorlar (bilinmiyor). Sadece toplantılara gidiyorlar” ifadelerini kullanarak büyük firmaları eleştirdi.