Sarı Şeytan’ın yeni savaş senaryosu sızdırıldı! Trump’ın İran’ı, Irak üzerinden işgal planı!

ABD ile İran arasında gerilimin yeniden yükseldiği dönemde Irak basınından dikkat çekici bir haber geldi. Irak merkezli El Mada gazetesinin 9 Kasım tarihli haberine göre Başbakan Ali Falih ez-Zeydi, Şii Koordinasyon Çerçevesi liderleriyle yaptığı toplantıda Donald Trump'a sunulan askeri planın bazı bölümlerini gündeme getirdi. Üç farklı savaş senaryosunun bulunduğu planda, ABD birliklerinin Irak üzerinden İran'ın güneyine ilerlemesi seçeneği de yer alıyor. Bu senaryo, Irak'ın iki ülke arasında çıkabilecek yeni bir savaşın doğrudan parçası haline gelmesi ihtimalini gündeme taşıdı. ABD ASKERLERİ IRAK ÜZERİNDEN İRAN'A GİREBİLİR El Mada'nın hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı haberde, Trump'a sunulan savaş planının üç ayrı senaryodan oluştuğu aktarıldı. Bunlardan biri, Amerikan kara birliklerinin Irak topraklarından geçerek İran'ın güneyine girmesini içeriyor. Böyle bir harekatın gerçekleşmesi halinde Irak, yalnızca ABD askerlerinin bulunduğu bir ülke olmaktan çıkarak İran'a yönelik kara operasyonunun geçiş güzergahına dönüşebilir. Bu durum, Bağdat yönetimini hem Washington hem de Tahran karşısında son derece zor bir konuma sürükleyebilir.