2024-01-06 19:35:13 Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı
Yeni yılın ilk bölümünde, Taner ve Selma’nın nişan törenine davetlisiniz… Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren her hafta birinci olan, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kıran Gönül Dağı, yeni yılda da milyonları TRT 1 ekranlarında buluşturacak. 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde, yine heyecan doruğa çıkacak, eğlenceli ve hüzünlü olaylar ekranlara yansıyacak.