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Medya
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Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

2024-01-06 19:35:13
Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

Yeni yılın ilk bölümünde, Taner ve Selma’nın nişan törenine davetlisiniz… Ekrana geldiği ilk bölümden itibaren her hafta birinci olan, dördüncü sezonunda da reyting rekorları kıran Gönül Dağı, yeni yılda da milyonları TRT 1 ekranlarında buluşturacak. 6 Ocak 2024 Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümde, yine heyecan doruğa çıkacak, eğlenceli ve hüzünlü olaylar ekranlara yansıyacak.

#1
Foto - Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

Öğrencileri mantardan zehirlenen Selma Öğretmen’e soruşturma açılır… Geçtiğimiz hafta izlediğimiz bölümde, öğrencileri mantardan zehirlenen ve hastaneye kaldırılan Selma Öğretmen zor günler geçirmektedir. Hakkında soruşturma açılan Selma’nın moralini düzeltmek için elinden geleni yapan Taner, bir avukatla konuşup sözlüsünü bu dertten kurtarmanın yollarını arar…

#2
Foto - Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

Taner’den sözlüsüne muhteşem nişan töreni… Taner, işiyle ilgili yaşadığı sorunlar yüzünden üzüntülü günler geçiren Selma’ya muhteşem bir nişan töreni hazırlar. Ramazan, Veysel, Asuman ve Cemile de onun bu heyecanına ortak olurlar. Nişan töreninde neler yaşanacak yeni bölümde izleyeceğiz. Elif, sağlık ocağının bahçesinde bebek bulur… Elif, Sağlık Ocağı’nın bahçesinde bebek bulur. Bebeği kimin bıraktığı, annesi yapılan araştırmalar sonucunda bulunamaz. Elif ve Kenan çok sevdikleri bu bebeğe süt anne arayışına girerler. Mihriban’dan yardım isterler. Üçüzlerin annesi Mihriban, bebeğin süt annesi olabilecek mi 121. Bölümde seyredeceğiz.

#3
Foto - Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

#4
Foto - Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

Hüseyin ve Adile, nikah işlemlerine başlayabilecek mi? Adile’nin kimliğini alarak nikah işlemlerini başlatmaya hazırlanan Hüseyin’in başına beklemediği bir olay gelir. Rıfat ve Selami kavgasını ayırmaya çalışırken Adile’nin kimliğini logara düşüren Hüseyin, onu bulabilecek mi? Nikah işlemlerinin başlatıldığını zanneden Adile’ye Hüseyin ne söyleyecek yeni bölümde izleyeceğiz. Dişçi Musa, kimi arıyor? Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Dişçi Musa, kasabanın dışına çıkarak arayışa girer. Ciritçi Abdullah ile karşılaşan Dişçi Musa, kimi arıyor? Aradığı kişiyi bulabilecek mi? Ona bu konuda kim yardımcı olacak yeni bölümde izleyeceğiz.

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