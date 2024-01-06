Gönül Dağı'ndan müthiş haber! Hayranları bunu beklemiyordu! yeni gelişme TRT az önce tüm kamuoyuna açıkladı

Hüseyin ve Adile, nikah işlemlerine başlayabilecek mi? Adile’nin kimliğini alarak nikah işlemlerini başlatmaya hazırlanan Hüseyin’in başına beklemediği bir olay gelir. Rıfat ve Selami kavgasını ayırmaya çalışırken Adile’nin kimliğini logara düşüren Hüseyin, onu bulabilecek mi? Nikah işlemlerinin başlatıldığını zanneden Adile’ye Hüseyin ne söyleyecek yeni bölümde izleyeceğiz. Dişçi Musa, kimi arıyor? Alzheimer hastalığı ile mücadele eden Dişçi Musa, kasabanın dışına çıkarak arayışa girer. Ciritçi Abdullah ile karşılaşan Dişçi Musa, kimi arıyor? Aradığı kişiyi bulabilecek mi? Ona bu konuda kim yardımcı olacak yeni bölümde izleyeceğiz.