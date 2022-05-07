2022-05-07 17:45:34 Gönül Dağı'ndan kötü haber! Hayranları bunu beklemiyordu
TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisinden beklenmedik bir haber geldi.
TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisinden beklenmedik bir haber geldi.
Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Gönül Dağı her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.
Son bölümlerde duygu dolu sahnelerin daha yoğun gösterildiği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde seyirciyi eğlenceli sahnelerin beklediğini söyleyebiliriz.
Şu an için olumsuz sahnelerin olmadığı görünen Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen sürpriz gelişmeler ise sezon finalinde gösterilecek gibi duruyor.
Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Ege Aydan gibi genç ve başarılı isimlerin rol aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber geldi.
Gönül Dağı dizisi yeni bölümü neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Merak edilen bu soruların yanıtları ise haberin detayında.
Geçtiğimiz hafta 62. Bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. Bölümünü bekleyenlere ise kötü haber geldi.
Cumartesi akşamı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. İşte nedeni…
Bayram haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bunlardan birisi ise sevilen proje Gönül Dağı oldu.
Yani Gönül Dağı 63. Bölüm 7 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanmayacak.
Ekranlarda fırtınalar estiren Gönül Dağı’nın 63. Bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.
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