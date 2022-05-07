  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
11
Gönül Dağı'ndan kötü haber! Hayranları bunu beklemiyordu

2022-05-07 17:45:34
Gönül Dağı'ndan kötü haber! Hayranları bunu beklemiyordu

TRT1'de Cumartesi günlerine damga vuran Gönül Dağı dizisinden beklenmedik bir haber geldi.

#1
Foto - Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Gönül Dağı her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Cumartesi akşamlarının reyting rekorları kıran dizileri arasında yer alan Gönül Dağı her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

#2
Foto - Son bölümlerde duygu dolu sahnelerin daha yoğun gösterildiği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde seyirciyi eğlenceli sahnelerin beklediğini söyleyebiliriz.

Son bölümlerde duygu dolu sahnelerin daha yoğun gösterildiği Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünde seyirciyi eğlenceli sahnelerin beklediğini söyleyebiliriz.

#3
Foto - Şu an için olumsuz sahnelerin olmadığı görünen Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen sürpriz gelişmeler ise sezon finalinde gösterilecek gibi duruyor.

Şu an için olumsuz sahnelerin olmadığı görünen Gönül Dağı dizisinde beklenmeyen sürpriz gelişmeler ise sezon finalinde gösterilecek gibi duruyor.

#4
Foto - Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Ege Aydan gibi genç ve başarılı isimlerin rol aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber geldi.

Gülsim Ali İlhan, Berk Atan, Ferdi Sancar, Ecem Özkaya, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu ve Ege Aydan gibi genç ve başarılı isimlerin rol aldığı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümünü bekleyenlere kötü haber geldi.

#5
Foto - Gönül Dağı dizisi yeni bölümü neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Merak edilen bu soruların yanıtları ise haberin detayında.

Gönül Dağı dizisi yeni bölümü neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm neden yok? Gönül Dağı yeni bölüm ne zaman? Merak edilen bu soruların yanıtları ise haberin detayında.

#6
Foto - Geçtiğimiz hafta 62. Bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. Bölümünü bekleyenlere ise kötü haber geldi.

Geçtiğimiz hafta 62. Bölümü yayınlanan Gönül Dağı dizisinin 63. Bölümünü bekleyenlere ise kötü haber geldi.

#7
Foto - Cumartesi akşamı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. İşte nedeni…

Cumartesi akşamı Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü yayınlanmayacak. İşte nedeni…

#8
Foto - Bayram haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bunlardan birisi ise sevilen proje Gönül Dağı oldu.

Bayram haftası olması nedeniyle bazı dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Bunlardan birisi ise sevilen proje Gönül Dağı oldu.

#9
Foto - Yani Gönül Dağı 63. Bölüm 7 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanmayacak.

Yani Gönül Dağı 63. Bölüm 7 Mayıs Cumartesi akşamı yayınlanmayacak.

#10
Foto - Ekranlarda fırtınalar estiren Gönül Dağı’nın 63. Bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

Ekranlarda fırtınalar estiren Gönül Dağı’nın 63. Bölümü 14 Mayıs Cumartesi akşamı ekranlarda olacak.

Andre Franco kimdir? Andre Franco nereli kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor?
Biyografi

Andre Franco kimdir? Andre Franco nereli kaç yaşında, hangi bölgede oynuyor?

Fenerbahçe transfer iddialarıyla gündeme gelen isimler arasında Andre Franco da bulunmakta. Gündemde yer alan isimlerden birisi olan Andre F..
Ve CHP bölündü! İmamoğlu safına geçtiler
Siyaset

Ve CHP bölündü! İmamoğlu safına geçtiler

CHP'nin bazı MYK üyeleri İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu savunmaya başladı ancak partide hakim çoğunluk İmamoğlu'na karşı cephe aldı. Partide ..
İslam Memiş altın için kötü haberi verdi: Artık o dönem kapandı
Ekonomi

İslam Memiş altın için kötü haberi verdi: Artık o dönem kapandı

Altın fiyatlarındaki inişli çıkışlı grafik devam ederken Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş'ten önemli tahminler geldi. Memiş, ucuza ..
Kripto madencilerine ekran kartı satan firmaya rekor ceza!
Teknoloji

Kripto madencilerine ekran kartı satan firmaya rekor ceza!

Nvidia kripto madenciliği gelirlerini sakladığı için para cezasıyla karşı karşıya. Yatırımcıları yanıltan Nvidia'ya rekor ceza kesildi...
Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti
Dünya

Batılı ülkelerin gazına gelip Rusya'ya kafa tuttular! Doğalgazı kesilen komşu Türkiye'den yardım talep etti

Batılı devletlerin gazına gelerek Rusya'ya yaptırım uygulamaya kalkan Bulgaristan'a doğalgaz akışı kesildi. Sofya yönetimi Türkiye'den yardı..
Rusya'dan son dakika Türkiye kararı! Resmen kaldırdılar
Dünya

Rusya'dan son dakika Türkiye kararı! Resmen kaldırdılar

Rusya Maliye Bakanlığı, Türk TIR’larından alınan 350 dolarlık teminat belgesini kaldırma kararı aldı.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay