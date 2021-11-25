Gönül Dağı’nda bomba değişim! Başrol yeni olayı açıkladı

Taner’le evlenen ve Gedelli’de yepyeni bir hayata merhaba diyecek olan Dilek’in bundan sonraki bölümlerde neler yapacağını Gülsim Ali İlhan anlattı. Gülsim Ali İlhan: “Dilek’in tüm dilekleri gerçekleşti. Hayatı artık tamamen değişti, evlendi. Hep hayal ettiği gibi kocaman bir ailesi oldu. Bu ona yepyeni sorumluluklar yükledi. Bence bundan sonra Dilek’i daha mutlu ve enerjik göreceğiz, çünkü artık Dilek kök salacağı toprağını buldu. Zaten çocukluğunun bir döneminde de burada severek yaşadığı için çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ayrıca sevdiği için çok öncesinden İstanbul’dan ve oradaki imkanlardan vazgeçti. Geçen bölümlerde Dilek, amcaoğullarına su problemini çözmeleri konusunda çok yardımcı oldu ve bunun da haklı gururunu yaşadı, kasabadaki insanlara yardım etmek onu çok sevindirdi. Tahmin ediyorum ki ilerleyen bölümlerde de bunu daha sık göreceğiz. Yeni ailesine destek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapacağından eminim. Çünkü ufak bir kız çocuğu olarak ayrıldığı kasabaya, bir jeoloji mühendisi olarak döndü. Dilek’in önüne zorluklar çıkacak mı bunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz…”