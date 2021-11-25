  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya
5
Gönül Dağı’nda bomba değişim! Başrol yeni olayı açıkladı

2021-11-25 14:20:24
Gönül Dağı’nda bomba değişim! Başrol yeni olayı açıkladı

TRT 1’in Cumartesi akşamları yayınlanan sevilen dizisi Gönül Dağı, her hafta zirveye oynamaya devam ediyor.

#1
Foto - Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan ikilisinin uyumu ve sahneleri hayranları meraklandırmaya devam ederken, Kapadokya’da çekilen balayı sahneleri sosyal medyaya damga vurdu.

Berk Atan ile Gülsim Ali İlhan ikilisinin uyumu ve sahneleri hayranları meraklandırmaya devam ederken, Kapadokya’da çekilen balayı sahneleri sosyal medyaya damga vurdu.

#2
Foto - Gönül Dağı dizisiyle ilgili konuşan başrol Gülsim Ali İlhan, bugüne kadar hep ağlarken ya da dram halleri ile gördüğümüz Dilek’in çok değişeceğini söyledi.

Gönül Dağı dizisiyle ilgili konuşan başrol Gülsim Ali İlhan, bugüne kadar hep ağlarken ya da dram halleri ile gördüğümüz Dilek’in çok değişeceğini söyledi.

#3
Foto - Artık Dilek karakteri hem mutlu hem de enerjik olarak hikayede yer alacak.

Artık Dilek karakteri hem mutlu hem de enerjik olarak hikayede yer alacak.

#4
Foto - Taner’le evlenen ve Gedelli’de yepyeni bir hayata merhaba diyecek olan Dilek’in bundan sonraki bölümlerde neler yapacağını Gülsim Ali İlhan anlattı. Gülsim Ali İlhan: “Dilek’in tüm dilekleri gerçekleşti. Hayatı artık tamamen değişti, evlendi. Hep hayal ettiği gibi kocaman bir ailesi oldu. Bu ona yepyeni sorumluluklar yükledi. Bence bundan sonra Dilek’i daha mutlu ve enerjik göreceğiz, çünkü artık Dilek kök salacağı toprağını buldu. Zaten çocukluğunun bir döneminde de burada severek yaşadığı için çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ayrıca sevdiği için çok öncesinden İstanbul’dan ve oradaki imkanlardan vazgeçti. Geçen bölümlerde Dilek, amcaoğullarına su problemini çözmeleri konusunda çok yardımcı oldu ve bunun da haklı gururunu yaşadı, kasabadaki insanlara yardım etmek onu çok sevindirdi. Tahmin ediyorum ki ilerleyen bölümlerde de bunu daha sık göreceğiz. Yeni ailesine destek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapacağından eminim. Çünkü ufak bir kız çocuğu olarak ayrıldığı kasabaya, bir jeoloji mühendisi olarak döndü. Dilek’in önüne zorluklar çıkacak mı bunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz…”

Taner’le evlenen ve Gedelli’de yepyeni bir hayata merhaba diyecek olan Dilek’in bundan sonraki bölümlerde neler yapacağını Gülsim Ali İlhan anlattı. Gülsim Ali İlhan: “Dilek’in tüm dilekleri gerçekleşti. Hayatı artık tamamen değişti, evlendi. Hep hayal ettiği gibi kocaman bir ailesi oldu. Bu ona yepyeni sorumluluklar yükledi. Bence bundan sonra Dilek’i daha mutlu ve enerjik göreceğiz, çünkü artık Dilek kök salacağı toprağını buldu. Zaten çocukluğunun bir döneminde de burada severek yaşadığı için çok zorlanacağını düşünmüyorum. Ayrıca sevdiği için çok öncesinden İstanbul’dan ve oradaki imkanlardan vazgeçti. Geçen bölümlerde Dilek, amcaoğullarına su problemini çözmeleri konusunda çok yardımcı oldu ve bunun da haklı gururunu yaşadı, kasabadaki insanlara yardım etmek onu çok sevindirdi. Tahmin ediyorum ki ilerleyen bölümlerde de bunu daha sık göreceğiz. Yeni ailesine destek ve yardımcı olmak için elinden geleni yapacağından eminim. Çünkü ufak bir kız çocuğu olarak ayrıldığı kasabaya, bir jeoloji mühendisi olarak döndü. Dilek’in önüne zorluklar çıkacak mı bunu ilerleyen bölümlerde hep beraber göreceğiz…”

Altın alacaklar bu haber çok önemli! Mısırlı milyarder altın kararını duyurdu
Ekonomi

Altın alacaklar bu haber çok önemli! Mısırlı milyarder altın kararını duyurdu

Son dönemde milyonlar tarafından yatırım aracı olarak kulanılmaya başlanan Bitcoin, güvenli bir liman seçeneğini yansıtmıyor. Bu anlamda baz..
ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi
Dünya

ABD'den Türkiye kararı! Rusya'dan sert tepki geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Demokrasi Zirvesi'ne davet edilen 110 ülkeyi duyurdu. Listede Türkiye'nin yer almaması dikkatlerden kaçmadı...
25 Kasım 1944: CHP İktidarı Tarafından Dini Kitapların Yasaklanması
Tarih

25 Kasım 1944: CHP İktidarı Tarafından Dini Kitapların Yasaklanması

25 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Şapka ve Kıyafet İnkılâbı ile İlgili Kanunun Kabulü. CHP İktid..
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan döviz mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, önceki gün AK Parti kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, düşük faiz politikasında kararlılık mesajı verd..
Oktay Sinanoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu: İsmet İnönü o ülke ile gizli anlaşma yaptı
Gündem

Oktay Sinanoğlu'nun o sözleri yeniden gündem oldu: İsmet İnönü o ülke ile gizli anlaşma yaptı

Sosyal medyada dolaşan bir videoda, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu katıldığı bir programda "İsmet İnönü 1946 yılında yaptığı ikili gizli anlaşmal..
BAE-Türkiye anlaşması sonrası flaş gelişme! Yeni başkan BAE'li isim seçildi
Dünya

BAE-Türkiye anlaşması sonrası flaş gelişme! Yeni başkan BAE'li isim seçildi

Uluslar Arası Polis Teşkilatı (Interpol) yeni başkanını seçti. İstanbul'da düzenlenen seçimi BAE'den Ahmed Nasır el Reisi kazandı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay