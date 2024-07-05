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Aktüel
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Gönen’de feci kaza...

2024-07-05 07:37:26
Gönen’de feci kaza...

Balıkesir’in Gönen ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması neticesinde meydana gelen çift taraflı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

#1
Foto - Gönen’de feci kaza...

Gönen-Biga Yolu Deniz Kent Mevki’nde seyir halinde olan M.E. idaresindeki 17 AEK 566 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen N.I. idaresindeki 17 NJ 100 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı.

#2
Foto - Gönen’de feci kaza...

Kaza sonucu takla atan hafif ticari aracın sürücüsü N.I. yaralanırken araçta yolcu olarak bulunan P.E. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü M.E. ve ticari araç sürücüsü N.I. olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

#3
Foto - Gönen’de feci kaza...

Meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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