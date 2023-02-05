2023-02-05 15:40:47 Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.
Erdoğan: Sizin cinsinizi de, cibiliyetinizi de gayet iyi biliyoruz" demişti İşte CHP'nin cibilliyeti
Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
İşte AA'nın geçtiği görüntüler...
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