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Türkiye
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Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

2023-02-05 15:40:47
Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonunda yerli ve yabancı tatilcilerin gözde mekanı oldu.

#1
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#2
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#3
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#4
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#5
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#6
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#7
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#8
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

#9
Foto - Gölcük dondu, ziyaretçiler akın etti

İşte AA'nın geçtiği görüntüler...

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