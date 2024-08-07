2024-08-07 09:13:34 Göl adeta çiçek bahçesine döndü
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünde görsel şölen oluşturdu.
Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünde görsel şölen oluşturdu.
8 bin metrekarelik alanda açan nilüferler için düzenlenen tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları nilüferleri yakından kameralarıyla ölümsüzleştiriyor.
Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor.
Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.
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