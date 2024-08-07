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Yaşam
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Göl adeta çiçek bahçesine döndü

2024-08-07 09:13:34
Göl adeta çiçek bahçesine döndü

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde açan nilüferler, suyun üstünde görsel şölen oluşturdu.

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Foto - Göl adeta çiçek bahçesine döndü

8 bin metrekarelik alanda açan nilüferler için düzenlenen tekne turlarına katılan yerli ve yabancı turistler, doğa tutkunları nilüferleri yakından kameralarıyla ölümsüzleştiriyor.

#2
Foto - Göl adeta çiçek bahçesine döndü

Konya'nın Beyşehir ilçesindeki gölün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, batısında ise Anamas ve Sultan Dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, 656 kilometrekarelik yüz ölçüme sahip Beyşehir Gölü çevresinde ayrıca 3 plaj yer alıyor.

#3
Foto - Göl adeta çiçek bahçesine döndü

Gölün kuzeybatı kesiminde 8 bin metrekarelik alanda ise nilüfer çiçekleri yetişiyor. Göl üzerinde açan nilüferler, gün doğumunda su yüzüne çıkıyor, öğleden sonra ise su altına giriyor.

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