Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor! Gök vatana 'KAAN' gücü

5.NESİL SAVAŞ UÇAĞI TUSAŞ tarafından hazırlanan bilgi notuna göre; Milli Muharip Uçak Geliştirme Projesi, Türk Hava Kuvvetleri’nin muharip uçağı ihtiyacı için Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle, Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından yürütülüyor. Kaan, yurt içi imkân ve kabiliyetler ile tasarlanan ve geliştirilen bir savaş uçağı. Kaan ile Türkiye, bu seviyede savaş uçağı üreten ve geliştiren 6 ülkeden biri olacak. Türkiye‘nin ilk yerli ve milli savaş uçağı Kaan, süperseyir, yüksek manevra, düşük radar görünürlüğü, geliştirilmeye açık aviyonik mimari, artırılmış durumsal farkındalık, hassas hedefleme, birlikte çalışabilme gibi 5. Nesil Savaş uçaklarında olan bütün kabiliyetlere sahip.