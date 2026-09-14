Gökyüzünün yeni korkulu rüyası sınırları aştı: 2000 kilometre menzilli İHA envanterde
Türk savunma sanayiinin öncü şirketi Baykar tarafından geliştirilen üstün özellikli sistemler, dost ve müttefik ülkelerin envanterine girmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda Pakistan ordusu, 2000 kilometreden fazla menzile sahip olan Bayraktar K2 Kamikaze İHA’larını resmi olarak envanterine dâhil etti. Sahada stratejik üstünlük sağlayacak bu uzun menzilli kamikaze dronlar, bölgesel savunma stratejilerinde yeni bir dönemin kapısını araladı.