Gökyüzünün kralı Kızılelma'dan müjdeli haber geldi
Baykar tarafından geliştirilen Türkiye'nin insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'dan güzel haber geldi. Kızılelma bir eşiği daha aştı.
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Baykar tarafından geliştirilen hava aracının 2026'nın ilk çeyreğinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmesi planlanıyor.
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 2026'nın ilk çeyreğinde envantere gireceğini duyurduğu Bayraktar KIZILELMA, uçuş eğitimi gerçekleştirdi.
Baykar tarafından yerli ve millî imkanlarla geliştirilen, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, kabiliyetlerine her geçen gün bir yenisini ekliyor.
KIZILELMA'nın uçuş testleri, Baykar Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde aralıksız sürüyor. Bayraktar KIZILELMA, eğitim uçuşu gerçekleştirdi. KIZILELMA'nın 2026 yılının ilk çeyreğinde envantere girmesi bekleniyor.
