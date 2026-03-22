Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam
Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam

ABD Ordusu, Teksas’taki 1’inci Zırhlı Tümen için Apache helikopter ailesinin en gelişmiş versiyonu olan AH-64E modelinin teslimatlarını tamamladı. İnsanlı-insansız ekip çalışması (MUM-T) yeteneği sayesinde dronlarla koordineli operasyon yapabilen bu yeni nesil helikopterler, artırılmış ateş gücü ve dijital bağlantı kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Modernizasyon süreciyle birlikte Ağır Muharebe Havacılık Tugayı yapısına dönüşen birlik, bu teslimatla küresel rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğünü perçinledi.

Foto - Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam

Hava araçları, birliğin modernizasyonu kapsamında yapılan ilk teslimatın parçası olarak gerçekleşti. Konuşlandırma, tugayın daha yüksek ateş gücü ve entegre havacılık kabiliyetleriyle geniş ölçekli muharebe operasyonlarını desteklemek üzere tasarlanan Ağır Muharebe Havacılık Tugayı yapısına dönüşüm süreciyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. ABD Ordusuna göre, yeni teslim edilen AH-64E helikopterleri Apache platformunun en güncel modelini temsil ediyor ve havacılık birliklerinin daha gelişmiş sistemlerle modernize edilmesine yönelik daha geniş kapsamlı bir çalışmanın parçasını oluşturuyor.

Foto - Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam

1’inci Zırhlı Tümen, söz konusu hava araçlarının teslim alınmasının, Muharebe Havacılık Tugayı’nın değişen operasyonel gereksinimlere uyum sağlamak amacıyla yapısını ve teçhizatını yeniden düzenlediği dönüşüm sürecinde bir adımı temsil ettiğini bildirdi. AH-64E Apache; geliştirilmiş sensörler, artırılmış bağlantı kabiliyetleri ve insanlı-insansız ekip çalışması (manned-unmanned teaming) yetenekleri sunuyor. Bu özellikler, helikopterin diğer platformlarla veri paylaşmasına ve insansız sistemlerle koordineli operasyon yürütmesine olanak tanıyarak muharebe sahasındaki durumsal farkındalığı genişletiyor.

Foto - Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam

ABD Ordusu, söz konusu kabiliyetlerin hava ve kara unsurları arasındaki koordinasyonu geliştirirken muharebe menzilini artırmak üzere tasarlandığını belirtti. Teknik açıdan bakıldığında AH-64E; geliştirilmiş radar sistemleri, modernize edilmiş aviyonikler ve gerçek zamanlı veri paylaşımına imkân sağlayan ağ bağlantılı iletişim sistemlerini içeriyor. Platform, insansız hava sistemleriyle birlikte görev yapabiliyor, hedefleme verilerini alabiliyor ve koordineli görevler icra edebiliyor.

Foto - Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan "süper Apache"lerde ilk teslimatlar tamam

Ağır Muharebe Havacılık Tugayı yapısı; eşdeğer veya yakın eşdeğer rakiplere karşı yürütülecek operasyonlara uygun şekilde saldırı, keşif ve hava hücum kabiliyetlerini içeren ölçeklenebilir havacılık desteği sağlamayı amaçlıyor. ABD Ordusuna göre, AH-64E’nin entegrasyonu bu dönüşümün merkezinde yer alıyor. Platform, diğer sistemlerle artan birlikte çalışabilirlik ve çekişmeli ortamlarda geliştirilmiş performans sunuyor. AH-64E, ABD Ordusu havacılık birliklerinde kademeli olarak hizmete alınacak. Böylece önceki Apache modellerinin yerini alarak filonun genel kabiliyetini artırması hedefleniyor.

Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda
Gündem

Yeni bir tasmalı rezalet daha! Aşağılık zihniyet bu kez sahilde zuhur etti: Batı’nın kokuşmuş yozlaşması sokaklarımızda

Toplumun ahlaki kodlarını dinamitleyen, insan onurunu ayaklar altına alan sapkın görüntülere bir yenisi daha eklendi. Beyoğlu’ndaki "tasmali..
Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk
Dünya

Ajanslar 'son dakika' koduyla duyurdu: 130 gemiyi vurduk

CENTCOM'dan yapılan açıklamayı ajanslar 'son dakika' koduyla dünyaya servis etti. Açıklamada "Şimdiye kadar İran'a ait 130 gemiyi vurduk" if..
Dev tekstil fabrikası kapandı, binlerce kişi etkilendi
Ekonomi

Dev tekstil fabrikası kapandı, binlerce kişi etkilendi

Çorlu’daki üretimini sonlandıran Eren Grubu, dev fabrikayı kapattığını açıklarken, holding patronu Ahmet Eren kararı “çok ağrıma gidiyor” sö..
Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı
Dünya

Tarafsızlık kararı: ABD’ye silah ihracatını askıya aldı

İsviçre, tarafsızlık politikası kapsamında ABD ve İran geriliminde yer alan ülkelere yeni silah ihracat lisansı vermeyeceğini açıklarken, me..
İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu
Gündem

İsrail'in uçak yakıt depoları havaya uçuruldu

İran tarafından yapılan açıklamada, Ben Gurion'daki İsrail uçaklarının yakıt depolarının İHA'larla hedef alındığı belirtildi...
Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti
Gündem

Haydut ABD ile terörist İsrail'e ses çıkaramadı! Davutoğlu'nun Karar'ı İran'ı Nazilere benzetti

Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar Gazetesi'nde köşe karalayan İsmet Berkan, terör devleti İsrail ve haydut ABD'ye sesini çıkarmayıp İra..
+90 (553) 313 94 23