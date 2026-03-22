Gökyüzünün en tehlikeli avcısı yenilendi! Dronlarla konuşan “süper Apache”lerde ilk teslimatlar tamam
ABD Ordusu, Teksas’taki 1’inci Zırhlı Tümen için Apache helikopter ailesinin en gelişmiş versiyonu olan AH-64E modelinin teslimatlarını tamamladı. İnsanlı-insansız ekip çalışması (MUM-T) yeteneği sayesinde dronlarla koordineli operasyon yapabilen bu yeni nesil helikopterler, artırılmış ateş gücü ve dijital bağlantı kabiliyetleriyle dikkat çekiyor. Modernizasyon süreciyle birlikte Ağır Muharebe Havacılık Tugayı yapısına dönüşen birlik, bu teslimatla küresel rakiplerine karşı teknolojik üstünlüğünü perçinledi.