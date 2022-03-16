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Doğa
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Gökyüzünü gören telefona sarıldı!

2022-03-16 22:35:44
Gökyüzünü gören telefona sarıldı!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde sabah saatlerinde güneşin doğuşu muhteşem manzaralar oluşturdu. Manzarayı görenler telefona sarıldı.

#1
Foto - Sabah saatleri itibariyle Muratlı’nın farklı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluştu.

Sabah saatleri itibariyle Muratlı’nın farklı bölgelerinde muhteşem manzaralar oluştu.

#2
Foto - Sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti.

Sabahın ilk ışıklarında gökyüzünün büründüğü renkler görenleri mest etti.

#3
Foto - Kırmızı, turuncu ve ardından sarı ağırlıklı renkleri gören vatandaşlar, o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

Kırmızı, turuncu ve ardından sarı ağırlıklı renkleri gören vatandaşlar, o anları görüntülemek için cep telefonlarına sarıldı.

#4
Foto - Gökyüzü kısa sürede kızıla boyandı. Muratlı sakinleri güne görsel şölen ile başlarken, kartpostallık manzara hayran bıraktı.

Gökyüzü kısa sürede kızıla boyandı. Muratlı sakinleri güne görsel şölen ile başlarken, kartpostallık manzara hayran bıraktı.

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