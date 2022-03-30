2022-03-30 13:30:19 GÖKTÜRK-1 fotoğrafladı! İşte uzaydan 1915 Çanakkale Köprüsü
Milli Savunma Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğraflarını paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, fotoğraflar "1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" notuyla paylaşıldı.
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