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GÖKTÜRK-1 fotoğrafladı! İşte uzaydan 1915 Çanakkale Köprüsü

2022-03-30 13:30:19
GÖKTÜRK-1 fotoğrafladı! İşte uzaydan 1915 Çanakkale Köprüsü

Milli Savunma Bakanlığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün fotoğraflarını paylaştı.

#1
Foto - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından,

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "18 Mart 2022’de açılışı yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz" ifadeleri ile 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uydu tarafından çekilen fotoğraflarını paylaştı.

#2
Foto - Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi.

Açılışı 18 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü, 'Göktürk-1' uydusundan görüntülendi.

#3
Foto - Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter'daki hesabından, fotoğraflar "1915 Çanakkale Köprüsü’ne bir de Göktürk-1 uydumuzun gözünden bakmak ister misiniz?" notuyla paylaşıldı.

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