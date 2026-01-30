Göklerin yeni canavarı Çin jetleri için düğmeye basıldı! F-16’ları kıskandıran 18 adet J-20 hayalet uçağı koptu geliyor

CAATSA mekanizması aracılığıyla olası sonuçlara ilişkin uyarılar Ağustos 2024'te zaten mevcuttu, 2025'te yeniden ortaya çıktı ve 2026'nın başlarında tespit edilen fiili duraklamayla sonuçlandı. Somut olarak, bu kısıtlamalar ülkenin finansman mekanizmalarına erişimini, mevcut filolar için idame desteğini, gelişmiş mühimmat onayını ve uzun vadeli yükseltme izinlerini etkileyebilir. Yabancı basında yer alan habere göre, herhangi bir J-20 hamlesinden önce, olası bir hazırlık adımı olarak J-10C etrafında en az bir Mısır savaş uçağı filosunun oluşturulması olabilir. Bu da Çin lojistik, eğitim ve destek standartları için giriş noktası görevi görebilir. Tahminlere göre, yaşlanan F-16 Block 30 serisinin yerini alacak 40'a kadar J-10C ile bu yol izlenebilir; J-10, Çin'in idame, mühimmat kullanımı, yer destek ekipmanı ve filo düzeyindeki dönüşüm süreçlerinin pratik bir testi haline gelirken, siyasi açıdan hassas olan gizli uçak transferini de gündemden uzak tutacaktır. Bu sıralamada, uyumlu komuta ve kontrol ile elektronik savaş yapı taşları daha az tartışmalı bir şekilde tanıtılabilir ve Mısır topraklarında J-20'ye ihtiyaç duyulmadan Çin uçakları için gerekli elektronik ve lojistik altyapı oluşturulabilir.