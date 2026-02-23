Göklerin korkulu avcısına “akıllı” pençe! Görüş mesafesi sıfır olsa bile artık kaçış yok

StormBreaker, Küçük Çaplı Bomba II olarak da bilinen, ağ bağlantılı bir hassas silah olup, kızılötesi görüntüleme, milimetre dalga radarı ve yarı aktif lazer rehberliği içeren üç modlu bir arayıcı ile donatılmıştır. Bu kombinasyon, mühimmatın sis, duman, yağmur veya muharebe alanındaki engeller üzerinden hedefleri tespit etmesini ve hareketli hedeflere karşı doğruluğunu korumasını sağlıyor.