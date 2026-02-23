Göklerin korkulu avcısına “akıllı” pençe! Görüş mesafesi sıfır olsa bile artık kaçış yok
ABD Donanması, Raytheon tarafından geliştirilen "StormBreaker" akıllı mühimmatının F/A-18E/F Super Hornet savaş uçaklarında operasyonel kullanımı için resmi onayı vererek gökyüzündeki vuruş gücünü maksimize etti. Üç modlu arayıcı başlığı sayesinde sis, duman ve şiddetli yağmur gibi en zorlu hava koşullarında dahi hareketli hedefleri tam isabetle vurabilen bu mühimmat, dünyadaki tek operasyonel akıllı silah olma özelliğini taşıyor. Kompakt boyutu sayesinde uçakların daha fazla silah yükü taşımasına imkan tanıyan sistem, pilotlara savunmalı hava sahalarından uzak kalarak güvenli operasyon imkanı sunuyor.