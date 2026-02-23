100 milyar avroluk savaş uçağı projesi çöktü! 'Türkiye'nin Kaan'ı o ülkeyi cezbetmeye başladı' diyerek duyurdular

Savunma Avrupa programının çöküşü ortamında Türkiye, savaş uçaklarıyla İspanya'yı cezbetmeye çalışıyor. Fransa ve Almanya arasındaki anlaşmazlıklar, İspanya'yı hava muharebesinde geri kalmamak için alternatifler aramaya zorluyor. İspanyol Hava Kuvvetleri, son gecelerde Torrejón'da bir Eurofighter uçağının motorunun sesinin duyulmasının nedenini açıkladı. İspanya, "savaş odaklı" bir donanma için "yenileme planı"nı destekliyor: yaklaşık otuz gemi ve... altı denizaltı mı? Türkiye tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağı - Türkiye tarafından geliştirilen KAAN savaş uçağı. Selecciona la portada... Abone FacebookXWhatsAppEmailLinkedInMessenger Vozpópuli Gonzalo Araluce - Savunma 9 Yayınlanma tarihi: 22/02/2026 04:45 Güncellendi: 22/02/2026 · 04:45 Türkiye, Gelecek Nesil Savaş Hava Sistemi (FCAS) projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından İspanya'yı cezbetmeye çalıştığı beşinci nesil savaş uçağı KAAN'ın iki yeni prototipiyle yeteneklerini sergiliyor . Türk hükümeti, özellikle Madrid ve Ankara arasında onlarca eğitim uçağı alımına ilişkin imzalanan anlaşmanın ardından, İspanyol Silahlı Kuvvetlerinin potansiyel bir ihracat pazarı olduğunu vurguluyor. İspanya bir yol ayrımında bulunuyor . Dünya, Hava Kuvvetleri'nin F-18 ve Eurofighter uçaklarının yeteneklerinin eskimiş hale geleceği yeni nesil savaş uçaklarına doğru ilerliyor. Orta vadede ortaya çıkan bu olasılık karşısında Savunma Bakanlığı, Fransa ve Almanya ile ortaklık kurarak Avrupa yapımı bir savaş uçağı geliştirmeye umut bağlamıştı. Aslında bu, sıradan bir savaş uçağından çok daha fazlasıydı. FCAS, yalnızca son teknoloji ürünü bir uçak olmakla kalmayıp, aynı zamanda uçağın performansını katlayan bir insansız hava aracı destek sistemi, iletişim ve yer destek sistemlerini de temsil ediyordu. İspanya, Fransa ve Almanya, her biri 3 oranında katkıda bulunarak programın geliştirilmesine eşit olarak katılma sözü verdi . Proje, Avrupa egemenliğini güçlendirecek ve Airbus D&S, Thales Group, Indra Sistemas ve Dassault Aviation'ın katılımıyla Birliğin sanayisine fayda sağlayacaktır. Ancak balayı uzun sürmedi. Fransa ve Almanya arasında FCAS konusunda, sektör kaynaklarına göre "aşılmaz" nitelikte önemli anlaşmazlıklar var . Paris, nükleer kapasiteli bir deniz versiyonunu savunurken, Berlin daha geleneksel bir versiyonu tercih ediyor. İspanya süreç boyunca diğer teklifleri reddetti, ancak şimdi Avrupa savaş uçağı hayalinin giderek yok olduğunu görüyor. İspanya için durum basit değil. Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'nin F-18 ve Eurofighter uçaklarının hizmet ömrü uzatılabilir, ancak hava muharebesindeki gelişmeler önümüzdeki yıllarda alternatif bir çözümün değerlendirilmesini gerektiriyor. Durum , Avrupa egemenliğini gerekçe göstererek ancak Trump yönetimiyle altta yatan gerilimler nedeniyle ABD'den F-35 satın almayı reddeden Donanma için daha da kritik ; zira Donanma, yaşlanan Harrier uçaklarını kullanan dünyadaki tek askeri güç olmak üzere. FCAS programı da bu sorunu hafifletmeyi amaçlıyordu, ancak şu anda atıl durumda. İspanya'daki alternatifler ve Türk güzergahı İspanya hangi yolu seçecek? Birleşik Krallık, İtalya ve Japonya kendi savaş uçaklarını geliştiriyor, ancak ülkemiz bu projeye geç katılacak ve bunun sonucunda projenin kontrolünü kaybedecek, ayrıca 0 Avrupa planından da vazgeçecektir. Yeni nesil Eurofighter'lar da satın alınabilir, ancak bunlar FCAS'ın sunduğu yetenekleri sunamazlar. ABD yapımı F-35 ise siyasi nedenlerden dolayı uygun bir seçenek değil. Ayrıca mevcut savaş uçaklarının hizmet ömrünü uzatmak, onları hava muharebesinde önemli ölçüde geride bırakacaktır. Bu girişimlerde Türkiye, yetkinliğini ortaya koymaktadır. KAAN projesi, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) liderliğinde beşinci nesil hayalet savaş uçağı geliştirmeye odaklanmaktadır . Birincil amacı, Türk Hava Kuvvetleri'nin F-16 savaş uçağı filosunu, gelişmiş teknolojiler kullanarak hava-hava ve hava-yer görevlerini yerine getirebilen kendi uçaklarıyla kademeli olarak değiştirmektir. Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri'ne ait Eurofighter uçağı hangarda. Program on yıldan uzun bir süre önce başladı ve Şubat 2024'teki ilk prototip uçuşu gibi somut kilometre taşlarına ulaştı . Seri üretimin bu on yılın sonuna doğru başlaması bekleniyor. Bu hafta Türkiye, KAAN uçağının ikinci ve üçüncü prototiplerinin görüntülerini yayınlayarak, planlandığı gibi ilerleyen programın başarısını vurguladı. Bu programla Türkiye, hava savunma sektöründe stratejik özerkliğini güçlendirmeyi ve bu tip uçakları geliştiren az sayıdaki ülkeden biri olmayı hedefliyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TÜİ) , hafif saldırı ve eğitim uçağı olan Hürjet'i başarıyla tasarlayıp üretti . İşte bu noktada İspanya'nın Türkiye'ye olan ilgisi devreye giriyor. Ülkemiz, Hava Kuvvetleri ve Uzay Kuvvetleri için geleceğin pilotlarını eğitmek amacıyla 45 adet Hürrjet eğitim uçağı ve bunlara ait simülatörlerin satın alınması için zaten bir anlaşma imzaladı. Yol açıldıktan sonra Türkiye her şeyin mümkün olduğunu, KAAN uçağının İspanya Savunma Bakanlığı'nın ikilemine bir alternatif olduğunu , anında performans gösterebileceğini ve diğer ortaklarla yeni bir prototip savaş uçağı geliştirmenin maliyetinden önemli ölçüde daha düşük bir fiyata sahip olduğunu savundu. Berlin, Fransa ile muhtemel başarısızlığa rağmen, yeni bir Avrupa savaş uçağı geliştirme çabalarından vazgeçmiyor.