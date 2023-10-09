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Teknoloji-Bilişim
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Gökbilimcilerden uzay uyarısı

2023-10-09 23:25:04
Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Uzmanlar Amazon'un Project Kuiper ile birlikte SpaceX'e rakip olması sonrası uzayın çöplüğe dönüşmesinden endişe duyuyor.

#1
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte hayatımız, kolaylaşıyor. Bunun yanı sıra da bazı olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Hava kirliği, çevre kirliliği derken yepyeni kavram hayatımıza girdi: Uzay kirliliği.

#2
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

İnsanlık, artık Dünya’yı kirletmenin bir başka boyutuna geçti. Mavi gezegenin çevresinde sayısız uydu dolaşıyor. Buna yenileri de dahil olacak. Amazon, Musk’ın Starlink uydularına rakip olacağını duyurdu. Project Kuiper ile Amazon’un 3200 uydusu Dünya’nın yörüngesinde dolaşacak.

#3
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Amazon, sonunda 3.200’den fazla yörünge aracına sahip olacak olan Project Kuiper ağı için iki uydu prototipi fırlattı. Şirket, Kuiper Projesi ile şu anda yaklaşık 4.800 uydusuyla bu sektörde liderliğini koruyan SpaceX’e rakip olmaya hazırlanıyor.

#4
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Bunun için uzaya ilk adımını attı. Bu gelişme uzay haftasında gerçekleşen uluslararası bir astronomi konferansındaki iki yeni çalışma ve panelde ele alındı. Uydu endüstrisindeki bu hızlı büyümenin bedelini gökbilimciler ve gece gökyüzünü sevenler ödeyecek.

#5
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Gözlemciler, Amazon’un da Starlink’e rakip olmasından endişe duydular. Uyduların yörüngede oluşturabileceği uzay kirliliğini değerlendirmek için Uluslararası Astronomi Birliği bir toplantı düzenledi.

#6
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Bu toplantıda çok sayıda gökbilimcinin yanı sıra uydu endüstrisi temsilcilerinin yanı sıra yerli halk çevre savunucuları ve politika uzmanı bir araya geldi.

#7
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Alçak Dünya yörüngesindeki tüm uzay araçları güneş ışığını yansıtıyor. Ayrıca bazıları çıplak gözle görülebilecek kadar parlıyor. Adeta bu uydular parlaklıkla yıldızlarla rekabet ediyor. Ancak bu durum bazı problemlere yol açabilir. Uydular, görüntülerin üzerinde çizgiler çizerek, radyo gözlemlerine müdahale edebilir. Böylece zorlukla elde edilen verilerin güvenirliğini kötü etkileyebilir.

#8
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Araştırmacılar 2030’larda gezegenimiz etrafında yaklaşık 100 bin uydunun dolaşacağını tahmin ediyor. Bilim adamları, uydu sistemlerini gelecekte potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Ancak yörüngede tek dolaşan uydular da pek masum değil. Bazı bireysel uydular gerçekten çok parlaktır. Yapılan bir çalışmaya göre AST SpaceMobile’ın BlueBird sürüsünün bir prototipi, göklerdeki en parlak nesnelerden biri haline geldi.

#9
Foto - Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Toplantıda birçok parlak uydunun yörüngede olmasının astronomi çalışmalarını kötü etkileyeceğini tartıştılar. Ayrıca bu kadar çok uydunun yörüngede olması, çarpışma riskini arttırıyor. Ne yazık ki bu durum başta Hubble Uzay Teleskobu olmak üzere birçok teleskobu olumsuz etkileyecek. Uzmanlar giderek artan uydu sayısının uzay kirliliğine dönüşmemesi için önlemler alacak. Ayrıca teknoloji ve geliştirilen yazılımlarla birlikte bu durumun astronomik çalışmalara zarar vermesinin önüne geçecekler.

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