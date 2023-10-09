Gökbilimcilerden uzay uyarısı

Araştırmacılar 2030’larda gezegenimiz etrafında yaklaşık 100 bin uydunun dolaşacağını tahmin ediyor. Bilim adamları, uydu sistemlerini gelecekte potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Ancak yörüngede tek dolaşan uydular da pek masum değil. Bazı bireysel uydular gerçekten çok parlaktır. Yapılan bir çalışmaya göre AST SpaceMobile’ın BlueBird sürüsünün bir prototipi, göklerdeki en parlak nesnelerden biri haline geldi.